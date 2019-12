Pdcs: lavori del TAIEX, invito a San Marino a unirsi all'iniziativa

Si sono appena conclusi i lavori del TAIEX Europeo (lo strumento di Assistenza Tecnica e Scambio di Informazioni dell’Unione Europea per il potenziamento delle Istituzioni), dove è stato presentato lo sportello unico digitale dei Paesi Europei ed è stato fatto un forte invito a San Marino per unirsi all’iniziativa. Questo strumento aiuta gli operatori economici ad avere una gestione completamente informatizzata della propria attività, riducendo la burocrazia e facilitando i servizi che la Pubblica Amministrazione deve offrire. Proprio nell’ottica di collaborazione Pubblico/Privato è necessario affrontare questo progetto, che può venire incontro alle esigenze (e difficoltà) delle aziende private che desiderano investire nel nostro Paese. A tal proposito sarebbe opportuno che proprio questi ambiti di sviluppo dell’economia potessero rientrare nella nuova riorganizzazione di San Marino Innovation che, come da recenti comunicati, sta entrando in una fase conclusiva dei lavori della precedente legislatura. Grazie al Regolamento UE 2018/1724 San Marino potrebbe cogliere l’opportunità di presentarsi già operativo alla prima scadenza (dicembre 2020) con un sito online conforme alle linee guida del regolamento. In sostanza potremmo essere visibili in Europa verso i potenziali investitori, in varie lingue europee e potremmo confrontarci con i servizi offerti dagli altri Stati in un contesto di trasparenza e competitività. L’occasione poi è stata propizia per riprendere i rapporti con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale con il compito di coordinare le Pubbliche Amministrazioni italiane nel percorso di digitalizzazione) che ha presentato il suo progetto in merito. Potrebbe essere il punto di partenza per attivare una collaborazione proficua tra le agenzie di Italia e San Marino. Sarà mia cura mettere a disposizione i contenuti dei lavori svolti all’interno del Gruppo di Lavoro sull’Agenda Digitale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese affinché i tempi possano essere celeri nell’organizzazione di tali iniziative che vanno solamente a beneficio del Paese.

William Casali - PDCS