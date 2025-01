PDCS. Le linee direttrici della legge sviluppo

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime apprezzamento per l’approvazione in Commissione Consigliare Finanze, della cosiddetta “Legge Sviluppo” che contiene le “Misure per il Consolidamento, lo Sviluppo Economico, il Contenimento dei Costi e Disposizioni in Materia Fiscale”. La scelta dell’attuale Maggioranza di tener separati dalla legge di Bilancio di fine dicembre ogni altro tema di natura differente da quella contabile, ha consentito un adeguato approfondimento di tutte le tematiche affrontate. I lavori si sono svolti in un clima corretto e costruttivo, rispettoso delle diverse posizioni, con ampio dibattito verso i principali temi sui quali la politica dovrà confrontarsi ancora nel breve e medio periodo. La volontà di prendere in considerazione i contributi di tutti, con la quale la maggioranza ha approcciato i lavori, ha condotto ad accogliere alcuni emendamenti anche delle forze di opposizione, e respingerne altri per riconsiderarli opportunamente durante l’analisi di appositi Progetti di Legge su temi specifici già depositati o, addirittura, già in prima lettura del prossimo Consiglio Grande e Generale.

Nello specifico, per la problematica relativa a casa/mutui agevolati e per il tema della cittadinanza sono già stati depositati dal Governo appositi Progetti di Legge; per tale motivo, si è deciso di rimandare la discussione degli emendamenti presentati dalle forze di opposizione alle Commissioni competenti. Per gli interventi riguardanti il sostegno alla famiglia, la genitorialità, il contrasto alla denatalità, la riorganizzazione dei centri estivi ed il costo delle rette asilo nido si è concordato un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna il Congresso di Stato alla proposta di nuove misure, valutando le proposte presentate da tutte le forze politiche. Rispetto a quest’ultimo aspetto, si è precisata l’esigenza di trovare soluzioni circa la riorganizzazione dei posti disponibili negli asili nido, con particolare attenzione alla fascia di età 6 mesi – 12 mesi, circa le possibili collaborazioni tra pubblico e privato per ampliare l’offerta formativa dei centri estivi, anche al fine di fornire una maggiore copertura dell’intero periodo estivo e infine circa la possibile ridefinizione della retta degli asili nido e centri estivi.

Visto l’ampio panorama di proposte presenti nella Legge Sviluppo, in sintesi, elenchiamo qui di seguito le principali nuove direttrici contenute nell'articolato, o su cui è stata impegnata l’azione del Congresso di Stato con relativi Ordini del Giorno:

1) costituzione di una società di informatica generale dello Stato per gestire l'hardware e il software della Pubblica Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici;

2) introduzione della possibilità per tutte le categorie di lavoratori autonomi con fatturato inferiore o uguale a 40.000 euro di pagare contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo e non esclusivamente del reddito minimo;

3) istituzione di una unità organizzativa a supporto di imprese e cittadini nel percorso di Associazione all'Unione Europea.

4) disciplina della sospensione e revoca delle licenze per mancato versamento di oneri previdenziali;

5) previsione del frazionamento ad ore dell'indennità di malattia per terapie salvavita e riforma degli incentivi all'assunzione di lavoratori disabili;

6) intervento in risoluzione di problemi derivanti dall'applicazione del diritto comune nel caso di donazione tra coniugi (ora prevista) e cessione a titolo di antiparte;

7) nuova disciplina sul diritto di autore, con attribuzione all'Autorità ICT di funzioni di regolamentazione nell'ambito del collecting;

8) nuova operatività per Poste San Marino Spa circa il pagamento dell'imposta monofase sulle importazioni;

9) definizione dei criteri per l’istituzione di una Film Commission sammarinese, valutando la possibilità di promuovere una specifica fiscalità per le produzioni audio visive a San Marino, nonché forme di agevolazione specifiche;

10) ampliamento del campo di applicazione degli incentivi alla formazione dei dipendenti, in recepimento di dedicate istanze di Arengo;

11) impegno nella ricerca di immobili adeguati alla nuova sede della televisione di Stato, in relazione al nuovo piano industriale e di ristrutturazione della San Marino RTV, valutando un efficientamento della gestione dell'immobile del Kursaal;

12) valorizzazione del sito archeologico in località Paradiso di Domagnano, sul quale insistono una residenza di epoca romana e la successiva Villa Gota.

Ufficio Stampa del PDCS