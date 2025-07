Pdcs: nel solco di Clara Boscaglia, il coraggio di costruire il futuro

A 35 anni dalla sua scomparsa, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ricorda Clara Boscaglia, con la gratitudine e l’ammirazione che si riservano a chi ha saputo scrivere pagine importanti della nostra Repubblica. Donna di visione e determinazione, Clara ha incarnato una politica alta, capace di coniugare preparazione, idealità e profondo senso delle istituzioni. Il suo contributo è stato decisivo per rafforzare la presenza femminile nella vita pubblica e per promuovere una San Marino più giusta, più aperta, più consapevole del proprio ruolo nel mondo. Nel cammino che oggi stiamo percorrendo verso una piena integrazione europea, le sue parole risuonano con nuova forza, come guida per affrontare con coraggio e dignità le trasformazioni del presente, senza mai smarrire la nostra identità e i nostri valori. Il PDCS ne custodisce la memoria con riconoscenza e si impegna a proseguirne l’esempio con serietà, passione e spirito di servizio.

c.s. PDCS