Pdcs-NPR-Motus Liberi e Gruppo MISTO: RETE si assume una grave responsabilità di fronte al Paese

Pdcs-NPR-Motus Liberi e Gruppo MISTO: RETE si assume una grave responsabilità di fronte al Paese.

Con la scelta di ritirare la propria delegazione in seno al Congresso di Stato il Movimento RETE si assume una grave responsabilità di fronte al Paese. Una scelta, dai contorni piuttosto incerti e nebulosi (neanche tanto condivisa dalla sua stessa rappresentanza consigliare), che apre una fase del tutto contraria rispetto alle aspettative della comunità sammarinese e del proprio tessuto economico e sociale. Aprire una crisi proprio nel momento in cui stanno definendosi passaggi cruciali per il futuro del nostro Stato, a partire dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea non necessita di ulteriori commenti. Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Domani-Motus Liberi, Noi per la Repubblica ed il Gruppo Misto di Maggioranza sono consapevoli del momento e delle responsabilità in gioco così come sono altrettanto certi dell’impossibilità di lasciare il Paese in una condizione di incertezza, o peggio, di pericoloso ed incomprensibile stallo. La responsabilità è un atto di chiarezza, i calcoli elettoralistici evidentemente altro. Siamo certi che i sammarinesi, in virtù dalla loro proverbiale prudenza, sapranno anche questa volta distinguere e giudicare.

cs Partito Democratico Cristiano Sammarinese Noi Per la Repubblica Domani-Motus Liberi Gruppo MISTO di Maggioranza

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: