Pdcs: ogni azione possibile per eliminare qualunque violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come Partito Democratico Cristiano Sammarinese, ci teniamo a portare il nostro sostegno a tutti coloro che ogni giorno combattono per non arrendersi ad ogni genere di violenza. La violenza sulle donne e di genere permea ancora le nostre società a tutte le latitudini. Questa giornata non deve essere fatta solo di parole, ma anche di azioni mirate a contrastare questo fenomeno vergognoso, fatto non solo di violenze fisiche e sessuali ma anche di violenze psicologiche ed economiche, molto più difficili da individuare. Violenze che si trovano in tutti gli ambienti, dai casalinghi e ai luoghi di lavoro. Proprio in quest'ottica vogliamo ricordare l'impegno del PDCS che ha permesso di introdurre nel nostro ordinamento il Revenge Porn e sottolineare l'approfondimento che il SdS per Lavoro ha promosso per giungere alla ratifica della Convenzione ILO 190; un importante passo avanti per contrastare qualsiasi tipo di molestia o violenza verso le donne ancora oggi in atto nei luoghi di lavoro.

CS L’ufficio stampa del PDCS