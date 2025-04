Pdcs: "Plauso modifica codice penale" Vendita alcol ai soli maggiorenni, pene rafforzate per reati contro animali e danni allo Stato, monitoraggio contro le molestie

Il PDCS esprime la propria soddisfazione e gratitudine al Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Stefano Canti e a tutta l’Aula Consigliare, per l’approvazione della legge di modifica del codice penale che disciplina pene più severe per specifici reati, tra cui vendita di alcolici ai minori, frodi ai danni dello Stato e maltrattamento di animali. L’aggiornamento della normativa, infatti, inasprisce le pene nei casi di appropriazione indebita ed amministrazione infedele ai danni dello Stato ed innalza a 18 anni l’età minima per la vendita di sostanze stupefacenti, alcoliche o superalcoliche, che non potranno più essere vendute ai ragazzi minorenni, oltre a disciplinare i reati contro gli animali. Durante il dibattito, inoltre, è stato approvato anche un ordine del giorno proposto dalla maggioranza, per il monitoraggio nell’applicazione delle pene in caso di molestia, sulla base del Decreto ratificato lo scorso ottobre, con specifico riferimento alla “riprensione”, per valutarne l’effettiva efficacia nel tempo e con l’impegno a future modifiche normative se necessarie. Dati i recenti episodi di avvelenamento nei confronti dei cani, infine, il PDCS ribadisce quanto già affermato nel 2022, in circostanze analoghe, e condanna fortemente ogni episodio di violenza sugli animali da affezione. Invita, inoltre, la cittadinanza a segnalare questi gravi comportamenti che, oltre a procurare sofferenza alle famiglie, che vedono morire i propri animali, possono mettere a rischio anche la salute dei bambini, che frequentano inconsapevoli le zone interessate. Il PDCS, esprimendo la propria vicinanza a coloro che hanno vissuto l’ingiusta perdita di un proprio “amico a quattro zampe”, auspica che le Autorità competenti giungano con determinazione e celerità ad individuare i responsabili, affinché vengano sanzionati secondo giustizia, e si ponga fine a queste vicende.

