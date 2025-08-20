PDCS: presentata la 52ª edizione della Festa dell’Amicizia

52ª edizione della Festa dell’Amicizia

Siamo vicinissimi alla 52ª edizione della Festa dell’Amicizia! Tre serate, insieme a Serravalle, in un clima di festa e amicizia – esordisce il Segretario Politico Gian Carlo Venturini – con la possibilità di ascoltare buona musica e gustare buon cibo in compagnia.

Dopo oltre un anno dall’inizio della XXXI Legislatura, durante il quale il nostro Partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico-sociale di San Marino, questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi da fare, per dare ulteriore propulsione all’azione politica del Governo e della Maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza.

Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà specificatamente le prospettive di crescita economica del Paese, ed i rapporti internazionali, con particolare attenzione all’Italia e all’Unione Europea.

Programma politico

Venerdì 22 agosto – ore 21:15

Le politiche di sviluppo economico-sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al Paese

Interverranno:

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze

Massimo Andrea Ugolini, Capogruppo PDCS

Gian Nicola Berti, Segretario politico AR

Luca Lazzari, Segretario Politico PSD

Fabio Righi, Capogruppo DML

Gian Matteo Zeppa, Consigliere RETE

Moderatore: David Oddone

Sabato 23 agosto – ore 21:15

San Marino: la storica amicizia con l’Italia ed il futuro posizionamento nell’Unione Europea

Interverranno:

Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Alice Mina, Presidente del Consiglio Centrale del PDCS

Giulia Muratori, Segretario Politico LIBERA

Nicola Renzi, Capogruppo RF

Emanuele Rossini, Presidente ANIS

Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL

Moderatore: Antonella Zaghini

Domenica 24 agosto – ore 20:30

In piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa.

Nota del Partito

«La Festa dell’Amicizia, però, non è solo un evento conviviale. È una dichiarazione di identità. È la dimostrazione che il nostro partito è radicato nel nostro Paese. Che la nostra politica nasce dall’incontro, dall’ascolto, dall’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone. È nella semplicità di questi momenti – continua Venturini – che riconosciamo il senso profondo della nostra azione politica: servire la comunità con spirito di servizio, responsabilità e visione».

Programma folkloristico e musicale

Venerdì 22 agosto – Piazza Bertoldi: sfilata di moda del negozio Lomi e orchestra David Pacini

sfilata di moda del negozio Lomi e orchestra David Pacini Sabato 23 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini di Rimini Dance Company e orchestra Luca Bergamini

ballerini di Rimini Dance Company e orchestra Luca Bergamini Domenica 24 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e orchestra Omar Codazzi

Eventi giovani

Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi)

Venerdì 22 agosto: NextGen Night – Happy Hour (17:30-19:30) e DJ Set (21:15)

NextGen Night – Happy Hour (17:30-19:30) e DJ Set (21:15) Sabato 23 e Domenica 24 agosto: Live Festival con band e cantanti solisti (dalle ore 20:30)

Altri eventi

Stand gastronomici, esposizioni, ruota della fortuna e Magico Mondo di Fantasabbia per bambini.

Sabato 23 agosto – ore 18:00: Presentazione del libro Conversando con Alvaro Selva, presso l’Aula Magna delle scuole medie di Serravalle.

Presentazione del libro Conversando con Alvaro Selva, presso l’Aula Magna delle scuole medie di Serravalle. Domenica 24 agosto: Estrazione Lotteria dell’Amicizia 2025 – primo premio €3.500 e altri premi.

Estrazione Lotteria dell’Amicizia 2025 – primo premio €3.500 e altri premi. Venerdì 22 agosto – ore 19:15: Cena di tesseramento generale del PDCS in Piazza Bertoldi.

Cena di tesseramento generale del PDCS in Piazza Bertoldi. Venerdì 22 agosto – ore 18:30: Santa Messa in ricordo degli amici defunti, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

Contatti

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Via delle Scalette, 6 - 47890 San Marino (R.S.M.)

Tel. +378 0549 991193 – Cell: +39 337 1008419

Email: info@pdcs.sm

Sito web: www.pdcs.sm

Facebook: PDCS San Marino

