PDCS: presentata la 52ª edizione della Festa dell’Amicizia

Siamo vicinissimi alla 52ª edizione della Festa dell’Amicizia! Tre serate, insieme a Serravalle, in un clima di festa e amicizia – esordisce il Segretario Politico Gian Carlo Venturini – con la possibilità di ascoltare buona musica e gustare buon cibo in compagnia.
Dopo oltre un anno dall’inizio della XXXI Legislatura, durante il quale il nostro Partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico-sociale di San Marino, questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi da fare, per dare ulteriore propulsione all’azione politica del Governo e della Maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza.
Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà specificatamente le prospettive di crescita economica del Paese, ed i rapporti internazionali, con particolare attenzione all’Italia e all’Unione Europea.
Programma politico
Venerdì 22 agosto – ore 21:15
Le politiche di sviluppo economico-sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al Paese
Interverranno:
- Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze
- Massimo Andrea Ugolini, Capogruppo PDCS
- Gian Nicola Berti, Segretario politico AR
- Luca Lazzari, Segretario Politico PSD
- Fabio Righi, Capogruppo DML
- Gian Matteo Zeppa, Consigliere RETE
Moderatore: David Oddone
Sabato 23 agosto – ore 21:15
San Marino: la storica amicizia con l’Italia ed il futuro posizionamento nell’Unione Europea
Interverranno:
- Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri
- Alice Mina, Presidente del Consiglio Centrale del PDCS
- Giulia Muratori, Segretario Politico LIBERA
- Nicola Renzi, Capogruppo RF
- Emanuele Rossini, Presidente ANIS
- Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL
Moderatore: Antonella Zaghini
Domenica 24 agosto – ore 20:30
In piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa.
Nota del Partito
«La Festa dell’Amicizia, però, non è solo un evento conviviale. È una dichiarazione di identità. È la dimostrazione che il nostro partito è radicato nel nostro Paese. Che la nostra politica nasce dall’incontro, dall’ascolto, dall’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone. È nella semplicità di questi momenti – continua Venturini – che riconosciamo il senso profondo della nostra azione politica: servire la comunità con spirito di servizio, responsabilità e visione».
Programma folkloristico e musicale
- Venerdì 22 agosto – Piazza Bertoldi: sfilata di moda del negozio Lomi e orchestra David Pacini
- Sabato 23 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini di Rimini Dance Company e orchestra Luca Bergamini
- Domenica 24 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e orchestra Omar Codazzi
Eventi giovani
Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi)
- Venerdì 22 agosto: NextGen Night – Happy Hour (17:30-19:30) e DJ Set (21:15)
- Sabato 23 e Domenica 24 agosto: Live Festival con band e cantanti solisti (dalle ore 20:30)
Altri eventi
- Stand gastronomici, esposizioni, ruota della fortuna e Magico Mondo di Fantasabbia per bambini.
- Sabato 23 agosto – ore 18:00: Presentazione del libro Conversando con Alvaro Selva, presso l’Aula Magna delle scuole medie di Serravalle.
- Domenica 24 agosto: Estrazione Lotteria dell’Amicizia 2025 – primo premio €3.500 e altri premi.
- Venerdì 22 agosto – ore 19:15: Cena di tesseramento generale del PDCS in Piazza Bertoldi.
- Venerdì 22 agosto – ore 18:30: Santa Messa in ricordo degli amici defunti, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle.
Contatti
Partito Democratico Cristiano Sammarinese
Via delle Scalette, 6 - 47890 San Marino (R.S.M.)
Tel. +378 0549 991193 – Cell: +39 337 1008419
Email: info@pdcs.sm
Sito web: www.pdcs.sm
Facebook: PDCS San Marino
c.s. Ufficio Stampa PDCS