PDCS: presentata la 52ª edizione della Festa dell’Amicizia

20 ago 2025
52ª edizione della Festa dell’Amicizia

Siamo vicinissimi alla 52ª edizione della Festa dell’Amicizia! Tre serate, insieme a Serravalle, in un clima di festa e amicizia – esordisce il Segretario Politico Gian Carlo Venturini – con la possibilità di ascoltare buona musica e gustare buon cibo in compagnia.

Dopo oltre un anno dall’inizio della XXXI Legislatura, durante il quale il nostro Partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico-sociale di San Marino, questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi da fare, per dare ulteriore propulsione all’azione politica del Governo e della Maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza.

Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà specificatamente le prospettive di crescita economica del Paese, ed i rapporti internazionali, con particolare attenzione all’Italia e all’Unione Europea.

Programma politico

Venerdì 22 agosto – ore 21:15

Le politiche di sviluppo economico-sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al Paese

Interverranno:

  • Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze
  • Massimo Andrea Ugolini, Capogruppo PDCS
  • Gian Nicola Berti, Segretario politico AR
  • Luca Lazzari, Segretario Politico PSD
  • Fabio Righi, Capogruppo DML
  • Gian Matteo Zeppa, Consigliere RETE

Moderatore: David Oddone

Sabato 23 agosto – ore 21:15

San Marino: la storica amicizia con l’Italia ed il futuro posizionamento nell’Unione Europea

Interverranno:

  • Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri
  • Alice Mina, Presidente del Consiglio Centrale del PDCS
  • Giulia Muratori, Segretario Politico LIBERA
  • Nicola Renzi, Capogruppo RF
  • Emanuele Rossini, Presidente ANIS
  • Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL

Moderatore: Antonella Zaghini

Domenica 24 agosto – ore 20:30

In piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa.

Nota del Partito

«La Festa dell’Amicizia, però, non è solo un evento conviviale. È una dichiarazione di identità. È la dimostrazione che il nostro partito è radicato nel nostro Paese. Che la nostra politica nasce dall’incontro, dall’ascolto, dall’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone. È nella semplicità di questi momenti – continua Venturini – che riconosciamo il senso profondo della nostra azione politica: servire la comunità con spirito di servizio, responsabilità e visione».

Programma folkloristico e musicale

  • Venerdì 22 agosto – Piazza Bertoldi: sfilata di moda del negozio Lomi e orchestra David Pacini
  • Sabato 23 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini di Rimini Dance Company e orchestra Luca Bergamini
  • Domenica 24 agosto – Piazza Bertoldi: ballerini Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e orchestra Omar Codazzi

Eventi giovani

Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi)

  • Venerdì 22 agosto: NextGen Night – Happy Hour (17:30-19:30) e DJ Set (21:15)
  • Sabato 23 e Domenica 24 agosto: Live Festival con band e cantanti solisti (dalle ore 20:30)

Altri eventi

  • Stand gastronomici, esposizioni, ruota della fortuna e Magico Mondo di Fantasabbia per bambini.
  • Sabato 23 agosto – ore 18:00: Presentazione del libro Conversando con Alvaro Selva, presso l’Aula Magna delle scuole medie di Serravalle.
  • Domenica 24 agosto: Estrazione Lotteria dell’Amicizia 2025 – primo premio €3.500 e altri premi.
  • Venerdì 22 agosto – ore 19:15: Cena di tesseramento generale del PDCS in Piazza Bertoldi.
  • Venerdì 22 agosto – ore 18:30: Santa Messa in ricordo degli amici defunti, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle.

Contatti

Partito Democratico Cristiano Sammarinese
Via delle Scalette, 6 - 47890 San Marino (R.S.M.)
Tel. +378 0549 991193 – Cell: +39 337 1008419
Email: info@pdcs.sm
Sito web: www.pdcs.sm
Facebook: PDCS San Marino

c.s. Ufficio Stampa PDCS

