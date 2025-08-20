PDCS: presentata la 52ª edizione della Festa dell’Amicizia

PDCS: presentata la 52ª edizione della Festa dell’Amicizia.
52ª edizione della Festa dell’Amicizia

Siamo vicinissimi alla 52ª edizione della Festa dell’Amicizia! Tre serate, insieme a Serravalle, in un clima di festa e amicizia – esordisce il Segretario Politico Gian Carlo Venturini – con la possibilità di ascoltare buona musica e gustare buon cibo in compagnia.

Dopo oltre un anno dall’inizio della XXXI Legislatura, durante il quale il nostro Partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico-sociale di San Marino, questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi da fare, per dare ulteriore propulsione all’azione politica del Governo e della Maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza.

Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà specificatamente le prospettive di crescita economica del Paese, ed i rapporti internazionali, con particolare attenzione all’Italia e all’Unione Europea.

Programma politico

Venerdì 22 agosto – ore 21:15

Le politiche di sviluppo economico-sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al Paese

Interverranno:

Moderatore: David Oddone

Sabato 23 agosto – ore 21:15

San Marino: la storica amicizia con l’Italia ed il futuro posizionamento nell’Unione Europea

Interverranno:

Moderatore: Antonella Zaghini

Domenica 24 agosto – ore 20:30

In piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa.

Nota del Partito

«La Festa dell’Amicizia, però, non è solo un evento conviviale. È una dichiarazione di identità. È la dimostrazione che il nostro partito è radicato nel nostro Paese. Che la nostra politica nasce dall’incontro, dall’ascolto, dall’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone. È nella semplicità di questi momenti – continua Venturini – che riconosciamo il senso profondo della nostra azione politica: servire la comunità con spirito di servizio, responsabilità e visione».

Programma folkloristico e musicale

Eventi giovani

Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi)

Altri eventi

Contatti

Partito Democratico Cristiano Sammarinese
Via delle Scalette, 6 - 47890 San Marino (R.S.M.)
Tel. +378 0549 991193 – Cell: +39 337 1008419
Email: info@pdcs.sm
Sito web: www.pdcs.sm
Facebook: PDCS San Marino

c.s. Ufficio Stampa PDCS

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy