PDCS: prosegue il percorso verso l'associazione all'Unione europea.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera evidenziare gli eventi che si sono susseguiti durante tutta la scorsa settimana, ai quali ha preso parte la delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che mostrano il fermento e la vivacità con cui San Marino si sta sempre di più affacciando sul panorama internazionale. Primo di essi, il 7° Forum annuale di EUSAIR, la Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica, tenutosi ad inizio settimana, che quest’anno si è svolto a Tirana sotto la Presidenza albanese, e al quale la nostra Repubblica ha partecipato per la prima volta nelle vesti di Paese membro della Strategia, avendovi formalmente aderito a febbraio 2022. Esso consentirà nuove opportunità di integrazione regionale, attraverso una cooperazione fattiva con i Paesi membri della Strategia, e permetterà di rafforzare ulteriormente i rapporti con l’UE, fortificando le relazioni bilaterali già presenti. Di grandissimo rilievo la trasferta a Bruxelles, che nei giorni 17 e 18 maggio ha visto numerosi incontri della Delegazione sammarinese con alti Rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei, e durante la quale il Segretario di Stato ha incontrato il Vice Presidente della Commissione, Maros Sefcovic, Responsabile del dossier relativo all’Accordo di associazione, che ha ribadito la ferma volontà di concludere il negoziato entro il 2023. Il PDCS apprende con favore come la Commissione Europea abbia mostrato particolare interesse per le specificità sammarinesi nell’adozione e implementazione della normativa europea, pur nel rispetto delle libertà e dei principi fondamentali dell’Unione. Confermato anche il supporto all’Accordo da parte della Vice Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, dai numerosi parlamentari italiani del Gruppo di sostegno Interparlamentare tra Ue e San Marino e dal Segretario Generale del PPE, Antonio Isturiz Lopez White, che ha garantito il suo impegno affinché si giunga quanto prima al completamento dell’Accordo. Infine, la 132^ sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, tenutasi a Torino nel fine settimana, è stata l’occasione per incontrare alti rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei e confrontarsi sul ruolo e sui passi da fare davanti al contesto della guerra in corso. Il valore di tale occasione che, come comunicato dalla Segreteria di Stato, ha consentito la possibilità di vari colloqui svolti dal Segretario Beccari durante le due giornate con i Ministri omologhi di Monaco, Andorra, Malta e Croazia, ha permesso ulteriori riflessioni sul percorso di Associazione all’UE e del ruolo della politica estera di questi Paesi rispetto al conflitto in Ucraina. La Democrazia Cristiana apprende con favore i risultati del lavoro svolto dal Governo in queste occasioni e, come fatto anche in questa sessione Consigliare appena conclusa, conferma il proprio supporto all’azione svolta dall’Esecutivo affinché la Repubblica di San Marino possa essere interlocutore e protagonista sempre più autorevole nel rapporto con gli Stati dell’Unione Europea e su tutto il panorama internazionale.

