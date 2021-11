Pdcs. Questione targhe: finalmente una risposta risolutiva

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime profonda soddisfazione perché anche la questione targhe, su cui tanto si è concentrata l’attenzione dei media e in alcuni casi anche la strumentalizzazione politica da parte delle opposizioni, è un problema in via di soluzione. L’approvazione dell’emendamento portato nel Senato italiano, infatti, consentirà la circolazione in Italia ai veicoli immatricolati a San Marino anche da residenti in territorio italiano da oltre 60 giorni. Anche i lavoratori, legati da un contratto lavorativo subordinato o di collaborazione continuata con le imprese sammarinesi, potranno condurre veicoli targati RSM. In attesa del passaggio alla Camera dei Deputati per la conferma definitiva dell’intervento e l’entrata in vigore, la Democrazia Cristiana intende ringraziare particolarmente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari per il lavoro fatto, che conferma la positività del rapporto di collaborazione tra le istituzioni della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

