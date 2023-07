Pdcs ricorda Giovanni Zaccaria Savoretti nel XII anniversario della morte

Il 29 luglio 2023 ricorre il dodicesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Zaccaria Savoretti, uno dei fondatori del Partito Democratico Cristiano Sammarinese e suo Segretario Politico. Oggi, nel 75° anniversario della fondazione del nostro partito, è ancora più viva in noi l’importanza della sua grande figura umana e politica. Fu proprio il Maestro Savoretti, come tutti lo chiamavano su sollecitazione di Eugenio Reffi - un ex popolare scappato negli Stati Uniti - a recarsi a Roma assieme all’amico Federico Bigi il 21 dicembre 1947, per incontrare Luigi Sturzo. La Democrazia Cristiana desidera rinnovarne la memoria a tutta la cittadinanza e manifestare profonda gratitudine per il suo impegno alla guida del Partito, dalla sua costituzione, al rinnovo per acclamazione durante il I Congresso del PDCS del 1951, fino ai “fatti di Rovereta”. Il suo operato ed il suo nome mantengono vivo, in tutti gli aderenti al Partito e nelle giovani generazioni, lo spirito di servizio che ha sempre caratterizzato la sua azione politica e civile, ricordandoci tutt’ora l’importante responsabilità che richiede la continua ricerca della verità e della libertà.

