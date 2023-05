Pdcs ricorda l'onorevole riminese Armando Foschi, attento alle relazioni Italia-San Marino

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime le proprie condoglianze per la morte dell’On. Armando Foschi. Protagonista della vita politica italiana e personalità illustre ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell’Italia negli anni del proprio servizio politico. E’ stato parlamentare della Democrazia Cristiana per cinque legislature, mostrando particolare attenzione alle relazioni fra Italia e San Marino, che ha sempre seguito ed accompagnato nell’affronto delle problematiche che nel tempo si sono manifestate, ricercando le soluzioni più adeguate per un autentico rapporto tra i due Stati. Un uomo che ha espresso la propria azione politica con toni e giudizi sobri ma fermi, disponibile al dialogo ed efficace negli intenti. Un uomo che ha profondamente amato la propria famiglia ed il proprio Stato. Un vero amico che ha avuto con il nostro Partito un rapporto speciale e privilegiato, fin dalla fine degli anni ’50, quando ha contribuito in maniera significativa al costituirsi della Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi; un rapporto mantenuto vivo lungo gli anni, anche dopo aver lasciato Palazzo Madama, salendo periodicamente a San Marino per incontri amichevoli e confronti sulle importanti questioni di comune interesse. Alla moglie Maria Grazia e ai figli Don Marco, Riccardo, Federico e Antonella il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime le più sincere condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore. San Marino,

