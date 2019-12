Pdcs ringrazia gli elettori e assicura governo a breve

Cari amici, vorremmo sinceramente ringraziare tutti i nostri elettori, i nostri candidati e tutto lo staff per il sostegno che ci avete offerto in occasione di questa consultazione elettorale. Abbiamo vinto insieme! Questa legislatura ci vedrà responsabilmente all’opera per dare le risposte che tutte le componenti sociali nella nostra realtà da tempo chiedono. Famiglia, imprese, istituzioni, giovani e anziani non erano parole da campagna elettorale prima e non sono parole vuote ora. Per tutti inizieremo quell’opera di ricostruzione ora necessaria per il nostro Paese. Con il vostro sostegno e il vostro voto avete offerto nuove possibilità di dialogo ed una nuova opportunità di crescita di cui il nostro Paese ha estremo bisogno. Da qui riparte il progetto di una San Marino che garantisca stabilità e sicurezza per tutti i cittadini e il rilancio dell’economia per le imprese. Inizieremo ora a generare il nuovo tessuto sociale a partire dalla persona e dalla famiglia. In nome di questi interessi comuni il Partito Democratico Cristiano Sammarinese lavorerà per dare, nel minor tempo possibile, il Governo che il Paese aspetta e si impegna ad agire concretamente a partire da un clima di dialogo e di ascolto che tenga presenti tutti coloro che ne vorranno prendere parte. Rinnoviamo la nostra gratitudine per il vostro sostegno e cogliamo l’occasione per farvi tanti cari Auguri di Buone Feste.

Ufficio Stampa del PDCS



