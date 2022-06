PDCS, “SCENARI: Conferenza sul futuro di San Marino”

Il 9 luglio prossimo il PDCS terrà una conferenza pubblica dal titolo “SCENARI: Conferenza sul futuro di San Marino”.

L’evento sarà strutturato in 3 tavole rotonde, che si susseguiranno nella giornata, durante le quali verranno trattati i seguenti argomenti:

- VERSO LE RIFORME: PENSIONI E WELFARE, FISCALITÀ E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA;

- LO SVILUPPO DI SAN MARINO: SOSTENIBILITÀ E AUTONOMIA ENERGETICA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI;

- SAN MARINO IN EUROPA: ACCORDO DI ASSOCIAZIONE 2023 E RELAZIONI BILATERALI.

Alle tavole rotonde parteciperanno membri del nostro Governo e ospiti di livello internazionale. (Seguirà programma nei prossimi giorni).

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese continua il proprio lavoro di approfondimento sui punti focali che caratterizzano questa legislatura. Tra questi, proprio l’Accordo di Associazione all’Unione Europea rappresenta un elemento “nodale” per l’azione di riforma dei prossimi mesi e dei prossimi anni.

A questo proposito, anche la recente partecipazione del Segretario Gian Carlo Venturi al Congresso del PPE a Rotterdam, ha riscontrato il forte supporto da parte del neo-Presidente Weber, del neo-Segretario Generale Bakolas, del board e di numerosi amici appartenenti alla famiglia del PPE.

Un’ulteriore conferma del buon lavoro fatto in questi ultimi anni, che aveva già riscontrato la fiducia di coloro che hanno guidato il PPE nel recente passato.

Riguardo a ciò, desideriamo ricordare ancora una volta il Presidente Tusk ed il Segretario Lopez, ai quali va il sentito ringraziamento da parte della Democrazia Cristiana, per tutta la vicinanza dimostrata al nostro Partito ed al nostro Paese, con l’auspicio che questo percorso diventi al più presto una concreta realtà per San Marino.



