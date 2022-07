PDCS: SCENARI – Conferenza sul Futuro di San Marino

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime soddisfazione per il buon esito dell’evento “SCENARI – Conferenza sul Futuro San Marino” tenutosi sabato 9 luglio, presso il centro Congressi Kursaal. L’intento del PDCS di coinvolgere la cittadinanza sugli scenari che dovranno caratterizzare i percorsi di riforma imminenti, ha trovato riscontro nella ragguardevole partecipazione, oltre 120 partecipanti lungo tutta la durata della giornata, e nell’interesse suscitato per le tematiche proposte e per le modalità con cui sono state analizzate nei loro contenuti, dai Segretari di Stato e dagli ospiti autorevoli che hanno portato contributo di alto profilo. La tematica pensionistica, che ha molto animato la prima tavola rotonda della mattina, ha messo in chiara luce la necessità di riformare il sistema previdenziale, ma anche le importanti opportunità che potrebbero derivare da migliori investimenti dei fondi pensione già presenti. Tali interventi, se ben coordinati con le riforme che dovranno essere attuate per consolidare i conti pubblici, contribuiranno a creare economie utili a supporto delle famiglie e della comunità sammarinese. La seconda tavola rotonda, invece, ha affrontato, anche in termini molto tecnici, le possibilità di sviluppo del settore energetico e le scelte utili a far progredire il nostro Paese nella produzione di energia pulita e volta a ridurre la dipendenza energetica. A questo riguardo saranno fondamentali gli investimenti nelle infrastrutture già individuate, in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente, che dovranno essere recepite nel PRG e realizzate quanto più possibile in sinergia con l’Europa. I lavori del pomeriggio, sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, hanno messo in luce le opportunità che si potrebbero concretizzare per San Marino grazie all’Accordo che, come dichiarato dagli ospiti, dovrebbe essere definito nel secondo semestre del 2023. Anche l’Onorevole Tajani, ex-Presidente del Parlamento Europeo, nel suo intervento on-line ha confermato questi indirizzi ed il buon andamento di questo percorso, e della positività dei rapporti bilaterali con la Repubblica italiana. Tutto ciò, ripreso e ripercorso nella riflessione dei vertici del PDCS e dei Membri di Governo, che hanno confermato l’impegno della Democrazia Cristiana nel compiere questo percorso di riforme. I contenuti della Conferenza saranno presenti sui canali social del PDCS, nei prossimi giorni, altresì verranno proposte alla cittadinanza delle sintesi dei contenuti sui quali il PDCS continuerà il proprio lavoro progettuale, in vista dei momenti di confronto con tutti gli attori della politica e delle Categorie sociali e sindacali che si terranno dopo l’estate.



