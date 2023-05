PDCS, Smei: un passo avanti verso l'integrazione europea

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) è lieto di annunciare una nuova proposta di emendamento del Partito Popolare Europeo (PPE) che potrebbe rafforzare il legame tra San Marino e l'Unione Europea. Si tratta di "Smei", lo Strumento per le Emergenze nel Mercato Unico, un quadro di governance delle crisi che mira a salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e persone e la disponibilità di beni e servizi essenziali in caso di emergenze future, a beneficio dei cittadini e delle imprese di tutta l’UE, e propone un pacchetto di strumenti ben calibrato che consentirà una risposta rapida ed efficace alle crisi.

Grazie all'impegno del PDCS nel PPE, San Marino potrebbe essere inclusa nel meccanismo Smei, insieme ad Andorra, Monaco e Vaticano. Questo sarebbe possibile grazie a una proposta di modifica del relativo regolamento che preveda l'inclusione del Titano tra i Paesi che partecipano alle procedure di appalto congiunte per ottenere le risorse.

Il nuovo quadro di governance delle crisi istituisce un pacchetto di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone, e di garantire la disponibilità del mercato unico di beni e servizi di importanza strategica, nonché rilevanza per le crisi future.

Il deputato tedesco del PPE Andreas Schwab, relatore responsabile del dossier, ha sottolineato l'importanza di uno strumento che permetta agli Stati di "lanciare un appello alla solidarietà" in caso di bisogno. Smei rappresenta quindi un'opportunità per evitare situazioni di contrapposizione tra Paesi, come quelle vissute durante la pandemia, garantendo un accesso equo a beni e servizi essenziali.

San Marino è particolarmente interessata a questioni come l'approvvigionamento energetico, gli interessi bancari sui mutui e l'accesso a beni e servizi per il suo sistema produttivo. In Commissione Affari Esteri è già stato discusso del possibile ingresso nel sistema Smei, ma per i dettagli bisognerà attendere la conclusione dell'iter.

L'integrazione di San Marino a livello europeo è un traguardo da perseguire non solo a livello politico, ma di Paese. Tutti devono unirsi in una direzione di vero sviluppo, trasparenza. Il PDCS auspica che la collaborazione con il PPE possa continuare, affinché San Marino possa essere sempre più integrata nell'Europa e pronta ad affrontare insieme le grandi sfide che il futuro ci riserva.



Comunicato stampa

PDCS