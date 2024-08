Pdcs: soddisfazione per l'avvio del percorso di accreditamento della rappresentanza diplomatica palestinese

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime soddisfazione per l’avvio delle procedure di accreditamento della Rappresentanza Diplomatica palestinese, come condiviso da tutto il Consiglio Grande e Generale, nel percorso di progressivo riconoscimento dello Stato di Palestina. L’unanimità espressa dal Parlamento sammarinese, sull’ordine del giorno presentato dalla Maggioranza, e condiviso anche da Motus Liberi e RF, è stato il primo atto utile per dare concretezza all’indirizzo politico contenuto nel Programma di Governo per la XXXI Legislatura, rispetto al quale, il “progressivo riconoscimento della Palestina negli organismi internazionali, si dovrà riflettere anche sul percorso di riconoscimento al nostro interno… dando continuità alle attività di accoglienza e supporto attraverso i corridoi umanitari”. Il PDCS ritiene importante fare chiarezza su questo tema, rispetto alla confusione generata nella cittadinanza da coloro che per cercare di “mettere delle bandierine” finiscono per politicizzare – e, purtroppo, banalizzare – scelte politiche del nostro Paese che, per la loro portata, rimarranno nella storia della nostra Repubblica. Passaggi storici per i quali il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha contribuito con la propria presenza alla guida del Paese, e con la capacità e la prudenza degli uomini e delle donne che hanno saputo fare scelte appropriate, nei momenti opportuni, assumendosene pienamente le responsabilità. In tal senso, non possiamo non riconoscere il valore dell’incontro di ieri tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e l’Ambasciatrice Palestinese in Italia, Abeer Odeh, per un confronto approfondito sull’attuale situazione in Medio Oriente e per la valutazione della richiesta d’accredito del Diplomatico palestinese. Un momento importante che riteniamo sicuramente utile a accrescere le opportunità di dialogo e di pace, tra il popolo israeliano ed il popolo palestinese, per giungere quanto prima al termine del conflitto e, per quanto nelle possibilità della nostra Repubblica, favorire la possibilità di aiuti concreti a coloro che ne avranno necessità, attraverso i corridoi umanitari già predisposti dagli Stati dell’Unione Europea. A coloro che continuano a porre questo tema, come molte altre volte in passato, nella contrapposizione tra conservatori e progressisti, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese continua a rispondere prendendosi impegni con la cittadinanza e mettendo in campo azioni politiche e scelte concrete, non partendo da logiche di destra o di sinistra, ma dai propri valori di riferimento, che tengono al centro la persona, la famiglia e la loro promozione, perché promuovendo la dignità e la crescita della persona, è tutta la società civile, ed il Paese intero, che crescono e ne hanno sicuro giovamento.

