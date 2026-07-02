PDCS: Stabilità e pieno sostegno all'azione di Governo

PDCS: Stabilità e pieno sostegno all'azione di Governo.

Si è riunito ieri sera, presso la Sala Montelupo di Domagnano, il Consiglio Centrale del PDCS, per un confronto ed una riflessione sulla situazione politica attuale.

In apertura dei lavori, il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’amica e Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, alla quale è stato rivolto un pensiero di profonda gratitudine per l’impegno, la serietà e il servizio reso al PDCS, alle istituzioni e al Paese.

Nella relazione del Segretario Politico è stata richiamata l’importanza del lavoro svolto in questi mesi per rafforzare ulteriormente la situazione economico-sociale di San Marino, anche alla luce del miglioramento del rating fino alla A-, segnale significativo della credibilità riconosciuta al nostro sistema.

Evidenziati anche gli interventi normativi portati a favore della famiglia, per una più efficace pianificazione territoriale e le innovazioni introdotte in ambito scolastico, con particolare riferimento all’istituzione del Liceo delle Scienze Umane e dell’Istituto Professionale.

Si è preso atto della conclusione della prima fase delle indagini da parte del Tribunale e dei rinvii a giudizio riguardanti la vicenda San Marino Group, ed è stato confermato che, a breve, saranno nominati i membri della Commissione Consiliare d’inchiesta su tale vicenda, che avvierà i propri lavori entro e non oltre il 1° settembre di quest’anno.

Un passaggio specifico è stato dedicato anche all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, evidenziando il favore ed il supporto riscontrato dalla Repubblica di San Marino da parte di tutti i Paesi europei, e valutando la possibilità di ulteriori sviluppi, prima della pausa estiva.

Il Consiglio Centrale ha poi posto profonda attenzione sul ruolo del Partito a livello interno ed internazionale, e concordato ampiamente sull’importanza di rafforzare l’attività di governo in questa fase di metà legislatura ed in prospettiva futura.

Ampio spazio è stato riservato, infine, alla sostituzione del Segretario di Stato alla Sanità. Rilevando la possibilità di molteplici scelte all’interno del Gruppo Consiliare, il Consiglio Centrale ha preso atto della disponibilità offerta dal Segretario Politico Gian Carlo Venturini, e della sua nomina unanime da parte della Direzione.

Rispetto ai rilievi normativi sulla legge Qualificata 184/2005 e successive modifiche, gli intervenuti hanno condiviso le valutazioni del Segretario Venturini sulla necessità di svolgere tutti gli approfondimenti del caso, alla luce delle differenti interpretazioni della normativa vigente, manifestando la prioritaria volontà della tutela delle Istituzioni e, al tempo stesso, contribuendo ad una lettura dell’ordinamento che sia il più possibile coerente con la volontà di coloro che realizzarono la riforma costituzionale dell’ordinamento vent’anni fa.



Comunicato stampa

PDCS

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