Pdcs su Esports

San Marino punta sugli Esports e lo fa approvando in data 13 febbraio 2023 in Commissione IV, il Progetto di Legge “Codice degli Esports”, presentato dal Segretario di Stato al Lavoro con delega allo Sport Teodoro Lonfernini. Un mercato quello degli sport virtuali con ottime prospettive in termini economici, dal lavoro al turismo, e sociali; si punta fortemente sulla tutela del “buon gioco”. Durante la discussione il Governo ha sottolineato come il testo sia stato predisposto per regolamentare, promuovere e tutelare l’Esport in ogni sua forma, nonché per riconoscere e regolamentare le professioni, le attività economiche e le competizioni del settore virtuale nella Repubblica di San Marino, così da rendere disponibili al sistema Paese quegli strumenti utili per cogliere le opportunità che tale “mondo virtuale” può offrire, e altresì contrastare in maniera efficace eventuali fenomeni distorsivi. Il primo codice degli Esports al mondo è targato San Marino, un aspetto molto importante perché in questo ambito una regolamentazione specifica per il settore non esiste, nemmeno nei principali mercati europei, come ad esempio in Germania, Regno e Spagna. Un primato che ci permette di guardare con fiducia al futuro di questo settore mettendoci nelle condizioni di avere opportunità economiche e anche sociali, con l’attenzione necessaria che dobbiamo avere nei confronti dei giovani e non, contrastando i fenomeni di abuso e vietando la ludopatia.

cs Pdcs