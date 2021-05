Pdcs sui fatti dell’ultimo weekend

A seguito degli episodi che nel corso dell'ultimo weekend hanno interessato la nostra Repubblica, il PDCS intende compiere alcune doverose riflessioni. Il nostro Paese, negli ultimi dieci anni, si è sempre contraddistinto per la qualità della sicurezza interna, e per l'ottimo livello di convivenza civile. I recenti accadimenti, avvenuti in queste particolarissime circostanze storico-sociali, stanno evidenziando alcune criticità che devono essere affrontate con lucidità e senza fomentare alcun giustizialismo, pienamente fiduciosi nella professionalità delle nostre forze dell’ordine, alle quali esprimiamo il nostro pieno sostegno e l’impegno politico perché sia posto in essere ogni supporto necessario allo svolgimento adeguato dei loro compiti. Al di là delle sterili polemiche di cui, purtroppo, ancora una volta abbiamo dovuto prendere atto, la volontà della Democrazia Cristiana è quella di contribuire a definire una strategia di prevenzione finalizzata ad impedire il ripetersi in futuro di tali fenomeni. Tale strategia non potrà dare i risultati auspicati se non ci si adopererà per un approfondimento delle cause di tali gravi comportamenti e delle forme preoccupanti che oggi va assumendo il disagio giovanile, coinvolgendo i giovani stessi, le famiglie, le realtà scolastiche ed educative, le forze dell'ordine e più in generale le istituzioni civili e politiche. Sarà da questo coinvolgimento e dall'ascolto delle proposte che da questo confronto potranno emergere che la politica potrà definire interventi capaci di favorire il miglioramento della nostra convivenza, obiettivo a cui vogliamo tendere.

