PDCS sul “caso targhe”: approvato definitivamente l'emendamento.

Dopo il passaggio in Senato nel mese di novembre, l’emendamento necessario a sanare le problematiche del cosiddetto “caso targhe” è stato approvato anche alla Camera dei Deputati.

Con tale emendamento é stata definita la deroga alle disposizioni per i residenti in Italia da oltre sessanta giorni, per consentire loro la possibilità di condurre veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese manifesta la propria soddisfazione per questo risultato conseguito dal Governo, che conferma l’ottimo lavoro tecnico, politico e diplomatico, svolto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, e testimonia le positive relazioni con gli omologhi ministeri italiani, con cui si sono svolte le recenti interlocuzioni.

La Democrazia Cristiana si congratula con il Segretario di Stato Luca Beccari per il lavoro fatto che, attesta la fattiva collaborazione tra le istituzioni della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, e conferma alla cittadinanza che l’azione politica che si sta svolgendo, va nella giusta direzione e porta risultati concreti.



