Pdcs: "Un altro passo verso il riconoscimento della Palestina" Il partito esprime apprezzamento per l’impegno del Segretario Beccari all’ONU e ribadisce la condanna ad ogni forma di violenza e terrorismo

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) accoglie con favore gli esiti dell’alto incontro internazionale tenutosi all’ONU nei giorni scorsi, da cui è scaturita la “New York call”, che ha riaperto in modo costruttivo il dibattito sul riconoscimento dello Stato di Palestina, rilanciando anche la forte volontà di ricercare una soluzione pacifica e condivisa al conflitto israelo-palestinese. Il PDCS esprime profondo apprezzamento per il ruolo svolto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha saputo rappresentare con equilibrio, lucidità e senso di responsabilità la posizione della Repubblica di San Marino, ribadita fortemente dal Consiglio Grande e Generale anche nell’ultima sessione, fondata su principi di pace, dialogo e rispetto del diritto internazionale. Insieme alla Repubblica di San Marino, 17 Stati arabi e musulmani – unitamente ai membri della Lega Araba, alla Francia (promotori dell’incontro) e ad altri Paesi europei e di ogni regione del mondo – hanno firmato la “New York Call”, riconfermando il principio di “due popoli due Stati”, richiedendo il “cessate il fuoco” immediato, sottolineando il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite nell’offrire aiuti umanitari ed esprimendo una esplicita condanna al terrorismo di Hamas, al massacro del 7 ottobre 2023 e sostenendo la necessità che Hamas disarmi e lasci il controllo del Gaza all’Autorità Palestinese, con supervisione internazionale. Il PDCS si unisce a questa forte “chiamata”, da parte dei Paesi firmatari, e ribadisce che nessuna forma di violenza o terrorismo può essere tollerata o giustificata, in particolare quando va a danno dei civili e del futuro dei popoli coinvolti. Il PDCS riafferma il proprio sostegno alla soluzione a “due popoli due Stati”, basata sul riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e sulla garanzia della sicurezza dello Stato di Israele, nel pieno rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale. La Democrazia Cristiana conferma l’importanza che la Repubblica di San Marino continui a portare avanti il proprio contributo attivo nei contesti multilaterali, promuovendo una politica estera orientata alla pace, alla giustizia e al dialogo tra i popoli.

