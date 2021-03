PDCS: Vaccini e fake news, sconfiggere il virus combattendo la disinformazione

"Vaccini e fake news: sconfiggere il Coronavirus combattendo la disinformazione". È questo il titolo del webinar - svoltosi nell'ambito della Scuola di Formazione Politica - promosso e organizzato dal PDCS e dai GDC. All'iniziativa hanno preso parte ospiti illustri, come Antonio Lòpez-Isturiz White, Segretario Generale del PPE (Partito popolare europeo), Lidia Pereria, Europarlamentare e Presidente dei Giovani del PPE, Massimiliano Salini, Europarlamentare di Forza Italia e del PPE; sono intervenuti inoltre, Pasquale Valentini, Presidente del PDCS e membro del Consiglio Grande e Generale, Oscar Mina, membro del Consiglio Grande e Generale, capodelegazione sammarinese presso l'Osce, special rapporteur per disinformazione e propaganda, Massimiliano Vandi, consulente ed esperto in marketing e comunicazione, coordinatore della Scuola di Formazione Politica. Ha moderato l'incontro Lorenzo Bugli, presidente dei Gdc e membro del Consiglio Grande e Generale. L'incontro ha acceso i riflettori sul ruolo che la politica riveste o dovrebbe rivestire nel cercare di garantire e diffondere una corretta e trasparente informazione soprattutto in materia sanitaria, ma anche nel contrastare i fenomeni di disinformazione sui vaccini. Lo sviluppo di vaccini efficaci contro il coronavirus rappresenta l’arma più efficace nella lotta contro la pandemia. Tuttavia, le campagne di vaccinazione promosse dai governi nazionali si sono trovate ad affrontare un fenomeno di disinformazione senza precedenti, già identificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con il nome di infodemia. L’ampia diffusione di notizie infondate sui vaccini e la loro distribuzione mette a repentaglio l’efficacia dell’intera risposta sanitaria degli Stati al coronavirus, nonché rischia di rendere vani gli sforzi senza precedenti profusi dai sistemi sanitari e non solo. In tutto questo la politica gioca un ruolo di primissimo piano. Gli stessi organismi internazionali come è stato ribadito, implementano le politiche di cooperazione per garantire una sicurezza sanitaria in particolare nel diffondere campagne di vaccinazioni più accentuate.

Vanno in questa direzione, ad esempio, la campagna "A jab to fake news", promosso dal Partito Popolare Europeo e l'ordine del giorno a firma del PDCS, recentemente approvato dal Consiglio Grande e Generale, che si pone come obiettivo quello di mettere in campo tutti gli anticorpi necessari a limitare e contrastare la diffusione di fake news in materia vaccinale. Per chi fosse interessato a rivedere il webinar, sarà possibile attraverso i canali social del PDCS.



