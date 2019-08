Pdl “Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici”, mercoledì si conclude la raccolta delle firme

Comunichiamo che mercoledì 21 agosto 2019 si concluderà la raccolta delle sottoscrizioni per la proposta di legge d’iniziativa popolare “Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici” . Chi vorrà prenderne visione e condividere il percorso fornendo il proprio sostegno sottoscrivendo la proposta potrà farlo dalle 18.00 presso il bar Funivia Caffè, a Borgo Maggiore. La proposta di legge nasce da un gruppo di cittadini che ha a cuore la storia e la cultura di San Marino ritenendo Il patrimonio culturale proprietà delle nuove generazioni, un tesoro da mettere a disposizione di chi in futuro vivrà in Repubblica e potrà riconoscere, a chi è vissuto nel passato il merito di avere non solo conservato, ma accresciuto le bellezze e le ricchezze vere che costituiscono l'identità del nostro Piccolo Stato. La proposta di legge, conformandosi integralmente all’articolo 10 della “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”, si traduce in un “Codice dei Beni Culturali e paesaggistici”, che norma, in chiave moderna, l’attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, prevalentemente nella prospettiva estetica e storico-culturale a garanzia di una crescita sociale fondata su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l’ambiente. La norma disciplina quindi le attività riguardanti la conservazione, la protezione, l’uso e la fruizione, in una prospettiva di responsabilizzazione dell’intera società, volendo garantire ai cittadini il diritto di svolgere un ruolo attivo. A tale proposito Il principio della partecipazione trova un importante spazio nella norma quale elemento fondante dell’azione di tutela. Sono, tra l’altro, rafforzati i valori d’integrità ed autenticità del sito Centro storico di San Marino e monte Titano, iscritto sulla “Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”, pienamente riconosciuti dallo Stato con la Legge 22 settembre 2009, n. 133.

c.s.

Il GRUPPO di cittadini per la proposta di legge d’iniziativa popolare “Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici”