PdL famiglia, alla prima sessione consiliare utile deve essere approvato

PdL famiglia, alla prima sessione consiliare utile deve essere approvato.

Le Organizzazioni Sindacali CSdL, CDLS, USL, ribadiscono la richiesta al Governo e alle forze politiche che il PdL per la famiglia sia approvato il più presto possibile, già nella prima seduta consiliare utile di settembre, inserendolo nei commi iniziali. Molte famiglie attendono da lungo tempo risposte alle loro necessità, tra cui le decine di mamme che hanno sollecitato pubblicamente l’approvazione della legge, per dare attuazione quanto prima agli interventi previsti. Nel periodo successivo alla riunione della Commissione Consiliare preposta, è proseguito il confronto tra Organizzazioni Sindacali, Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia e la maggioranza, che ha permesso di condividere ulteriori elementi normativi qualificanti. Si precisa che sono state incontrate anche le forze di opposizione. Esprimiamo quindi soddisfazione per i contenuti di questo eccellente e non più prorogabile intervento legislativo a favore delle famiglie e a sostegno della natalità.

C.s. - CSdL - CDLS - USL

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