Pdl "Procreazione Cosciente e Responsabile", soddisfazione del comitato promotore

Come Comitato Promotore esprimiamo soddisfazione per l’inserimento, già nella sessione consiliare di aprile, del nostro progetto di legge di iniziativa popolare “Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza”. Il progetto, depositato in Segreteria Istituzionale il 22 marzo scorso e accompagnato da 469 sottoscrizioni, è ancora disponibile per la raccolta delle firme attraverso la piattaforma Change.org che, ad oggi, ha raggiunto le mille firme. Il Comitato è disponibile per chiarimenti e per confrontarsi con i cittadini e le diverse forze politiche, nell’auspicio che la legge che promuove la genitorialità responsabile e che rende legale e sicura l’interruzione volontaria di gravidanza possa trovare un’ampia e trasversale condivisione. Come Comitato saremo presenti in tribuna durante il dibattito consiliare, al quale faremo seguire un incontro pubblico con la popolazione interessata.

Comunicato stampa

Il Comitato Promotore del Progetto di Legge di Iniziativa Popolare “Norme in materia di Procreazione Cosciente e Responsabile e di Interruzione Volontaria della Gravidanza”