"Pedalando per la Ricerca": dall'Aquario di Genova a quello di Cattolica per la raccolta fondi in favore di Airc

Il 26 e 27 agosto, il ciclista torinese Alex Mucci affronterà la sua prima 400 km, collegando idealmente, a colpi di pedale, i due acquari più importanti d’Italia, gestiti da Costa Edutainment. Una "No Stop", in sella per sensibilizzare non solo sulla prevenzione dei tumori, ma, come accadde nel 2020 attraversando i territori del centro Italia martoriati dal terremoto, anche sulla tutela delle risorse idriche e sulla salvaguardia degli Oceani. L'iniziativa benefica ha ricevuto il sostegno del comitato della "Granfondo Squali Trek - Cattolica & Gabicce Mare". Insieme a Mucci pedaleranno anche i compagni Edoardo Gili, Marco Violi ed Alberto Tonelli. Il team della Squali Trek, l'Acquario di Cattolica, i Comuni di Cattolica e di Gabicce Mare, sono pronti per accogliere la piccola delegazione sportiva e invitano a sostenere l'iniziativa, utilizzando il seguente link: https://www.retedeldono.it/it/n/201713