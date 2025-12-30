Pediatria: dal 1° gennaio nuova organizzazione con potenziamento diurno e reperibilità notturna

A partire dal 1° gennaio 2026, l’attività della Pediatria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale introduce una nuova organizzazione finalizzata a migliorare la qualità dell'assistenza e ottimizzare la gestione delle risorse. La riorganizzazione prevede il potenziamento della presenza pediatrica durante l'orario diurno dalle 8:00 alle 20:00, con un pediatra sempre presente per garantire una gestione più efficace dei casi clinici e una risposta tempestiva alle necessità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. In caso di urgenza o necessità, durante le ore notturne e nei giorni festivi, l'assistenza pediatrica sarà garantita attraverso un sistema di reperibilità che assicura la massima sicurezza e continuità delle cure, come avviene già per le altre specialità mediche. I piccoli pazienti riceveranno una presa in carico e stabilizzazione immediata da parte del personale di Pronto Soccorso o della Guardia Medica, appositamente formati per l'emergenza. Contestualmente, potrà venire attivato il Pediatra reperibile per una consulenza specialistica e l’eventuale gestione del ricovero, oppure per la presa in carico la mattina seguente, garantendo così tempi di intervento certi e sicurezza clinica. La presenza del pediatra resta sempre garantita anche per i parti.

“Questa nuova organizzazione – spiega il Direttore della UOC di Pediatria, Nicola Ranieri – garantisce una maggiore assistenza durante la fascia diurna e ci permetterà di riprendere l’esecuzione regolare dei bilanci di salute e di tutte le attività ambulatoriali specialistiche, che sono servizi fondamentali per il monitoraggio della crescita e dello sviluppo dei bambini. Queste attività – aggiunge il dr. Ranieri - potranno quindi beneficiare di una maggiore disponibilità di tempo e attenzione da parte degli specialisti a beneficio dei nostri piccoli pazienti e dei loro genitori”.

“Il sistema di reperibilità assicura che in ogni momento sia disponibile un pediatra qualificato per rispondere alle emergenze – conferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie, Alessandro Bertolini –, mantenendo inalterati gli standard di sicurezza e qualità dell'assistenza pediatrica sul territorio. Tale riorganizzazione si basa su un’attenta analisi dei dati di accesso degli ultimi anni, che evidenziano una domanda assistenziale quasi esclusivamente diurna. Spostare le risorse dalla notte, dove gli accessi sono statisticamente esigui e gestibili in reperibilità al giorno – aggiunge il Direttore Sanitario Bertolini –, ci permette di dedicare più tempo a ogni visita ambulatoriale garantendo al contempo la continuità e la qualità delle cure, nonché la sicurezza dell’assistenza".



