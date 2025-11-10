Pedini Amati a Riad visita il quartier generale di SFD
Il Segretario di Stato per il Turismo alla sede del fondo saudita che investe in oltre 100 Paesi nel mondo
Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati a margine della missione a Riad organizzata per partecipare alla 26a Assemblea Generale di UN Tourism (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) che celebra i 50 anni di attività dell’Agenzia ONU ha visitato la sede del Saudi Fund for Development (SFD), il fondo che finanzia investimenti in opere infrastrutturali in oltre 100 Paesi del mondo e con il quale la Repubblica di San Marino ha da tempo instaurato un dialogo. All’incontro, alla presenza del CEO di SFD Sultan Abdulrahman Al Marshad e di diversi membri del board, hanno preso parte il Segretario di Stato Federico Pedini Amati accompagnato dal Segretario Particolare Alan Gasperoni e dalla collaboratrice della Segreteria di Stato per le Finanze Valentina Bertozzi. Con SFD il dialogo proseguirà in maniera costruttiva nelle prossime settimane. Questa sera, dopo la risoluzione conclusiva dell’Assemblea Generale e dopo l’approvazione delle linee guida sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale applicata al settore del turismo presentate dall’Arabia Saudita, si chiuderà l’iniziativa di UNTourism e si aprirà Tourise, il più grande forum di discussione al mondo sul futuro del turismo.
C.s. Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione di Investimenti Turistici
