Pedini Amati alla Festa Nazionale degli Emirati: San Marino consolida la partnership strategica con Abu Dhabi.

Ieri sera, l'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma ha ospitato le solenni celebrazioni per la 54ª Festa Nazionale, un momento che ha ribadito il successo del percorso di unificazione federale del 1971, sotto il tema evocativo "Siamo Uniti". La Repubblica di San Marino ha partecipato all'evento con il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, una presenza che ha voluto sottolineare la profondità e l'importanza strategica delle relazioni bilaterali con la Nazione del Golfo. La partecipazione del Segretario Pedini Amati si inserisce in un quadro di rapporti consolidati da tempo con le istituzioni emiratine. Il legame privilegiato, coltivato attraverso missioni economiche e incontri diplomatici di alto profilo, rappresenta per il Titano una piattaforma essenziale per l'attrazione di investimenti e la diversificazione dei flussi turistici in entrata. La celebrazione romana ha offerto l’occasione per rinnovare i vincoli di amicizia e delineare nuove sinergie future. L’evento ha richiamato una platea istituzionale di grande rilievo, inclusa la presenza del Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di numerose altre autorità. Trovarsi in un simile consesso internazionale rafforza la proiezione di San Marino, amplificando la capacità della Segreteria di Stato per il Turismo di operare attivamente nel network delle relazioni esterne. A margine della celebrazione, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha rilasciato una dichiarazione, orientata al futuro della cooperazione: “Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono per San Marino un partner importante, non soltanto per l'indubbia capacità di attrazione di capitale e know-how, ma per la visione lucida e orientata al progresso che ispira la loro azione a livello globale. Onorare la loro Festa Nazionale significa rendere omaggio al successo di un progetto che la nostra Repubblica desidera condividere. L'obiettivo primario è trasformare questa amicizia storica in canali sempre più strutturati per il turismo esperienziale e per l'intercettazione di investimenti diretti sul nostro territorio”. L'incontro romano conferma l'impegno della Segreteria di Stato nel rafforzare l'immagine e la posizione internazionale della Repubblica di San Marino.



c.s. Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione di Investimenti Turistici



