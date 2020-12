Pedini Amati - Bonaccorsi, nuovo incontro sui temi del turismo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è recato oggi a Roma per incontrare il Sottosegretario del Ministero Turismo e Cultura (MIBACT) con delega al Turismo On.le Lorenza Bonaccorsi. Al centro dell’incontro l’avvio del tavolo di coordinamento del Tavolo Turistico Territoriale (TTT) che verrà convocato nelle prossime settimane. L’occasione ha concesso al Segretario di Stato di ipotizzare ulteriori collaborazioni in ambito turistico Italia-San Marino soprattutto legate alla ripartenza post-Covid-19 che si auspica possa essere sempre più vicina. Il Sottosegretario Bonaccorsi ha confermato la disponibilità a sostenere progetti condivisi e già nel mese di gennaio attraverso un tavolo tecnico che sarà convocato a Roma darà concretezza ai percorsi che si intendono intraprendere.

c.s. Segreteria di Stato Turismo