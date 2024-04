Pedini Amati, dopo la firma con ETC gli incontri tecnici con le delegazioni regionali a Bruxelles e con il Capo Unità Turismo della Commissione Europea Non solo la firma per ottenere fondi europei da destinare alla promozione ma anche una serie di incontri per rafforzare i rapporti con le realtà UE

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati dopo la firma di ieri con European Travel Commission che determinerà per la Repubblica di San Marino l’opportunità di ricevere fondi europei per la promozione turistica del Paese, attraverso attività da tenersi oltreoceano e che porta l’ammontare totale dei contributi erogati ad oltre mezzo milione di euro, ha programmato una serie di incontri con le istituzioni UE per valutare ulteriori ipotesi di collaborazione e per presentare le iniziative della stessa Segreteria di Stato per il Turismo. La delegazione guidata dal Segretario di Stato Pedini Amati ha incontrato Marie Helene Pradines, capo dell’Unità Turismo del Direttorato Generale per il mercato interno della Commissione Europea e Lorenza Badiello Direttore della delegazione dell’Emilia Romagna in Europa. Al centro della discussione con entrambe la realtà la possibilità di accedere a nuovi strumenti europei destinati ai Paesi non membri o che collaborano con realtà territoriali. Innumerevoli opportunità non solo economiche ma anche legate alla formazione, all’interscambio, alla ricerca di professionalità e allo sviluppo di iniziative sinergiche. Apprezzato lo sforzo fatto dalla Repubblica di San Marino per raggiungere l’accordo di associazione all’Unione Europea che, anche in ambito turistico potrebbe portare interessanti novità.

