Pedini Amati in visita alla 79^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Prosegue celermente il progetto che vuole promuovere la Repubblica di San Marino come nuova destinazione per attrarre produzioni cinematografiche e audivisive, con l’obiettivo di incrementare i flussi di visitatori, grazie all’apporto di quello che viene definito come cine-turismo. Vari studi internazionali attribuiscono infatti ai prodotti audiovisivi un importante fattore di condizionamento nella scelta della destinazione. Dopo essere stato inserito come focus point del Tavolo Turistico Territoriale e del marchio di destinazione da esso scaturito – The Lovely Places – continuano quindi i contatti con la filiera cinematografica internazionale, al fine di attrare case di produzione e registi che possano sfruttare la Repubblica di San Marino come set delle loro creazioni artistiche. A tal proposito, il Segretario Federico Pedini Amati si è recato oggi a Venezia, grazie all’invito dell’Assessore Giorgia Latini, per prendere parte alla conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto dedicato all’audiovisivo della Regione Marche, evento inserito nel ricco programma di appuntamenti della 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Proprio in questa occasione Pedini Amati ha potuto intrattenersi in un lungo colloquio con il nuovo responsabile della Film Commission marchigiana, Francesco Gesualdi e con il Presidente della Fondazione Film Commission Roma-Lazio Luciano Sovena. Tanti i punti d’incontro scaturiti dall’incontro, che si inserisce a tutti gli effetti nel primo vero passo di un più lungo cammino di avvicinamento al settore cinematografico che la Repubblica di San Marino intraprenderà nei prossimi anni.

