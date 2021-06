Pedini Amati “in volo” per lo sviluppo dell’avioturismo Su un aereo dell’Aeroclub San marino il Segretario di Stato ha raggiunto Codigoro per una conferenza di presentazione della legge sulle aviosuperfici

Nella giornata di ieri, su invito dell'Aeroclub San Marino e accompagnato dal Presidente Edgardo Casali il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha volato da San Marino verso l’aviosuperficie Valle Gaffaro – Codigoro per prendere parte all’incontro organizzato dal Senatore Luca Briziarelli per parlare di sviluppo dell’avio-turismo e per presentare il progetto di legge italiano in materia di aviosuperfici. In considerazione dell’importante valore del tema per il turismo e per la Repubblica di San Marino l’incontro si è rivelato particolarmente piacevole ed interessante ed ha offerto pregevoli spunti per lo sviluppo di progetti di crescita legati al settore.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

