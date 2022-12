Pedini Amati: "Verifica di maggioranza necessaria, è il momento degli investimenti"

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è intervenuto nella seduta consigliare odierna per ribadire come, la verifica di maggioranza ipotizzata alcune settimane fa, sia divenuta oggi necessaria: “E’ determinante che le forze di Governo discutano di sviluppo e investimenti, non solo di DES e rinnovo del debito pubblico”. Il turismo sammarinese necessita di nuovi investimenti anche privati e di nuove infrastrutture alla pari di altri settori importanti per l’economia sammarinese. La Repubblica di San Marino, anche in ambito turistico, necessità di sviluppo e sostegno. Tra i progetti di questo Governo per l’immediato futuro deve esserci la realizzazione della tratta del Treno Bianco Azzurro Città-Borgo Maggiore con l’obiettivo di creare un collegamento sostenibile fra i parcheggi che verranno realizzati in zona Baldasserona e la Ex- Stazione, decongestionando il Centro Storico dal traffico, realizzando un nuovo collegamento oltre a quello della Funivia, rilanciando l’area commerciale della Ex-Stazione e soprattutto creando un’attrazione turistica senza eguali nel nostro territorio. Il Governo ha superato, nonostante le difficoltà imposte dal Covid19 e dalle emergenze dovute ai conflitti internazionali, la prima fase della sua attività: “Siamo al giro di boa ed è venuto il momento di partire con gli investimenti. No alla crisi di governo ma chiarezza e impegno su tutti i settori, non soltanto su alcuni”.

c.s. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato Turismo