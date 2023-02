Pedini replica a Rf: Toc toc, AP, ci sei? Fate basta di fare i buffoni!

Parto dalla fine di un comunicato a metà tra il politico e il demenziale scritto dai vignettisti di Alleanza Popolare e dall'ex segretario “non si sa a cosa” con le bretelle per dare alcune risposte ai Cittadini che hanno letto quella spazzatura. Quando dico “dalla fine” intendo dire dalla fine di Alleanza Popolare che visto il nulla cosmico che rappresenta e, grazie ai Cittadini sammarinesi, sarà presto costretta a sparire. Mi chiedo: c’è qualcuno che si sente rappresentato da tanto elitarismo e vuoto politico in questo Paese nel 2023? Penso pochi o nessuno. Per fortuna. Con queste premesse mi accingo a rispondere alle loro deliranti accuse. Turismo, mancano infrastrutture, è vero, ma ricordo ad AP che gli investimenti per la costruzione di nuovi hotel, li fanno i privati e non il pubblico. In particolare, a questo proposito, segnalo l’interesse di due aziende d'eccellenza per la zona dell' ex Tiro a Volo di Murata, una delle quali si chiama ALPITOUR, la conoscete? Mi spiace per AP ma questo governo, non è quello dei dirigibili e delle monorotaie di Renzi! Eventi, ho sempre presentato un programma dettagliato di eventi a inizio anno (165 giorni di eventi), tra i quali molti organizzati durante la “bassa stagione”, rappresenta un valido esempio Una voce per San Marino, alle cui selezioni hanno partecipato oltre 500 artisti che hanno raggiunto fisicamente la Repubblica di San Marino. Se fossero stati accompagnati anche da una sola persona, avremmo la certezza di 1000 visitatori in più nei mesi di novembre e gennaio. Lo stesso evento, anche per lo sviluppo del quale sono stato a Sanremo, ha “cubato” lo scorso anno una ricaduta televisiva misurabile in 3,8 milioni di euro, cifra valorizzata proprio dalla nostra televisione di Stato. Ora i conti fateli voi che li sapete fare. Ma non fateli, per cortesia, come li avete fatti per ZTE perchè non vorremmo buttare a mare altri 6 milioni e finire in ulteriori indagini della magistratura. Ad Alleanza Popolare che scrive che “mentre i nostri competitor investono tanti soldi e costruiscono infrastrutture noi andiamo a Sanremo e diffondiamo foto dalla piccionaia dell’Ariston, o a Fano per mangiare il brodetto” devo rispondere che a Fano non sono andato di certo per “mangiare il brodetto” ma per consolidare il rapporto con uno dei 118 Comuni italiani con i quali abbiamo stretto un accordo riconosciuto dall'UNWTO – Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite e che gode dell’avvallo di Segreteria di Stato per il Turismo e Ministero del Turismo italiano, delle Regioni Emilia Romagna e Marche e che sancisce la nascita del Tavolo Territoriale sul Turismo, primo vero progetto politico Istituzionale sul turismo della Repubblica di San Marino grazie al quale, solo nell'anno 2022 abbiamo ottenuto oltre 500 mila euro (la metà a fondo perduto) da reinvestire nei progetti turistici di questa area. E questo come lo cataloghereste voi, leoni da tastiera, se non fra iprogetti Turistici a lungo termine? Ma voi si sa, siete i più onesti e i più bravi della Repubblica e non bevete il brodetto di Fano e non vi abbassate a dialogare con il territorio e non andate in piccionaia. Neppure, peró, vi invitano i piccioni di Sanremo come ha fattro invece con me un grande artista italiano che ho l’onore di considerare amico e che il vostro vignettista durante il suo incarico ha provato a portare a San Marino, senza riuscirci. Ovvio. Per tenervi informati su tutto vi comunico anche che sono tornato da Sanremo dopo 8 ore all’Ariston, 12 di viaggio e purtroppo solo 3 di sonno. Non una vacanza insomma… come siete piccoli cari miei! Così piccoli che per denigrare me denigrate il nostro Centro Storico e i nostri operatori turistici e che puntate a mostrarmi ai cittadini come uno che gode di cene in smoking e bella vita quando invece il mio impegno è solamente volto a portare avanti nel migliore dei modi il mio mandato. Certo, lo faccio con il sorriso, pur celando a volte la stanchezza, un sorriso che sui vostri volti non ho mai visto. Provate a regalarvelo ogni tanto. Per chiarezza, su trasferte, costi, spese e impegni istituzionali, ho già risposto in maniera dettagliata alla vostra interpellanza, quella dove avete chiesto anche quegli indirizzi dei contatti politici che voi non avete mai avuto e che invece questo Segretario e questo Governo ha. Ah, dimenticavo, sul Nido del Falco ci sono novità molto positive, a breve verrete informati, subito dopo che avremo informato i cittadini Sammarinesi. Ah, dimenticavo ancora, quella che voi chiamate “corse con le caratelle” si chiama Red Bull Soapbox Race ed è una manifestazione che ha portato San Marino in tutto il mondo e che ha attirato migliaia di persone, evento per la quale San Marino ha speso 0 euro. Renzi, Zafferani, fate i politici seri e smettetela, per cortesia, di fare i buffoni.

Segretario di Stato per il Turismo

Federico Pedini Amati