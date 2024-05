Pellegrinaggio della Reliquia di San Francesco: giovedì 9 maggio la visita alle strutture ISS

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi l’ostensione della reliquia di San Francesco d’Assisi all'Ospedale di Stato di San Marino e alle strutture residenziali ISS del Colore del Grano e Assistenza Residenziale Anziani alla Fiorina. Un evento che si è dimostrato molto sentito, e che rientra tra le tappe del pellegrinaggio che l’Associazione “I cammini di Francesco” insieme alla Diocesi di San Marino - Montefeltro e ai Frati della Verna, sta conducendo in questi giorni, in occasione dell’ottavo centenario delle Stimmate del Santo Patrono d’Italia. Si è infatti aperto il 5 gennaio scorso a La Verna, l’anno centenario, che vede coinvolte tutte le componenti della famiglia francescana. "Dalle ferite la vita nuova", è il messaggio scelto per celebrare quel "prodigioso evento", avvenuto - secondo la tradizione - sul Monte de la Verna, e le iniziative in programma si propongono di celebrare quel fatto e rileggerlo alla luce dell’attualità. Di qui la visita che in questi giorni sta coinvolgendo le varie località della Diocesi Sammarinese – Feretrana. La reliquia delle Stimmate, è stata accolta in mattinata all'Ospedale di Stato, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere. La reliquia è stata portata in Ostensione in alcuni reparti di degenza e a seguire si è celebrata la Santa Messa nella Cappella dell'Ospedale. Nel pomeriggio, la reliquia è stata portata in visita al Colore del Grano e successivamente alla Casa di Riposo del Casale La Fiorina, dove si è tenuta una Santa Messa riservata agli ospiti della struttura. “L'arrivo della reliquia di San Francesco d'Assisi nelle nostre strutture sanitarie è un evento che illumina il percorso di cura e assistenza che ogni giorno ci impegniamo a perseguire – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni –. Ritengo che questo momento, a 800 anni dal miracolo delle Stimmate, possa essere per tutti noi fonte di ispirazione e guida nel nostro servizio quotidiano verso il prossimo e in particolare nell’impegno a garantire la salute e il benessere dei nostri cittadini e della nostra comunità. “Siamo profondamente grati alla Diocesi di San Marino - Montefeltro di averci indicati tra i luoghi del percorso che accoglie le reliquie di San Francesco d'Assisi – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. La presenza di questo sacro simbolo all'interno delle nostre strutture ospedaliere e residenziali rappresenta un momento di profonda riflessione spirituale e di rinnovato impegno verso le persone più fragili e bisognose. Questo evento straordinario rafforza il nostro impegno a seguire e rendere concreta la spiritualità, la preghiera comune, il dialogo e le esperienze caritatevoli cui si è sempre ispirato San Francesco d'Assisi”.

cs Iss

