Pellegrinaggio Equestre “Sulle Orme di San Francesco” San Marino – Assisi, 6–12 settembre 2026

Pellegrinaggio Equestre “Sulle Orme di San Francesco” San Marino – Assisi, 6–12 settembre 2026.

Tra le iniziative in corso dedicate all’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”, prende avvio oggi, 6 settembre, il Pellegrinaggio Equestre da San Marino ad Assisi, con arrivo previsto il 12 settembre presso la Basilica del Santo. Cinque cavalieri sammarinesi Pierpaolo Donati, Claudia Bollini, Floriano Andreini, Marco Guidi e Paolo Berardi accompagnati dai loro cavalli, intraprendono un itinerario che ripercorre idealmente la Via di San Francesco, toccando luoghi significativi e intrisi di spiritualità come Mercatello sul Metauro, Apecchio, Pietralunga, Gubbio e Valfabbrica. Il cavallo, compagno di viaggio dell'uomo fin dall'antichità, diventa in questo Pellegrinaggio il mezzo ideale per riscoprire lo spirito francescano: un cammino lento, essenziale e rispettoso del Creato, sulle orme di San Francesco e del suo profondo legame con la natura e ogni forma di vita. Il progetto, sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Federazione Ippica Sammarinese, nasce con l’intento di coniugare devozione, sport e valori universali, proponendo un viaggio lento e rispettoso del creato, in sintonia con lo spirito francescano.

Il pellegrinaggio si svolge nel segno dei valori universali di San Francesco, oggi più che mai attuali, diventando tangibile proiezione di un Turismo lento e sostenibile, a contatto diretto con la natura e la riscoperta dei paesaggi dell’Appennino centrale. L’arrivo ad Assisi sarà accompagnato dalla consegna nelle mani dei Frati della Basilica, delle nuove emissioni filateliche e numismatiche dedicate al Santo, realizzate da Poste San Marino. L’intero calendario celebrativo dell’anniversario della morte di San francesco è sostenuto dal Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, impegnata nella promozione del Turismo della spiritualità e nella valorizzazione della rete dei cammini francescani promuovendo allo stesso tempo l’identità storica e i valori fondanti della Repubblica di San Marino. Il Pellegrinaggio Equestre “Sulle orme di San Francesco” si snoderà secondo il seguente programma: 1° Tappa: partenza il 06.09.2026 da San Marino e arrivo la sera a Carpegna 2° Tappa: partenza il 07.09.2026 da Carpegna e arrivo a la sera a Mercatello sul Metauro. 3° Tappa: partenza il 08.09.2026 da Mercatello sul Metauro e arrivo la sera ad Apecchio. 4° Tappa: partenza l’09.09.2026 da Apecchio e arrivo la sera a Pietralunga. 5° Tappa: partenza il 10.09.2026 da Pietralunga e arrivo la sera a Gubbio (Loc.Ponte d’Assi). 6° Tappa: partenza il 11.09.2026 da Gubbio e arrivo la sera a Valfabbrica. 7° Tappa: partenza da Valfabbrica e arrivo ad ASSISI previsto per il 12.09.2026 ore 14:30/15:00.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: