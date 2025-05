Pellegrinaggio Giubilare a Roma e solidarietà del Centro Sociale S. Andrea

Il pellegrinaggio a Roma, svolto lo scorso fine settimana 10 e 11 maggio, è stata una meravigliosa occasione per vivere questo Giubileo della Speranza attraversando la porta Santa a San Pietro e partecipando domenica al primo Regina Coeli recitato dal nuovo Papa Leone XIV della Loggia centrale della basilica di San Pietro dove ha invocato nuovamente la richiesta di pace nei vari conflitti.

Tutti questi momenti vissuti con Padre Giorgio Bender a cui nell'occasione sono stati consegnati direttamente le offerte raccolte nella serata del concerto svolto a Serravalle il 3 maggio scorso dedicato a Don Peppino insieme a quelle di diversi parrocchiani, destinati a proseguire il progetto FARMA SÃO FRANCISCO (Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico) che Padre Giorgio segue in Mozambico, in particolare in questa fase serviranno a proseguire i lavori per la scuola di formazione agricola rivolta ai giovani, per offrire a loro un futuro lavoro e alle loro famiglie un sostentamento per una vita dignitosa.



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea