Pensiero Giovane: Lettera alle Segreterie di Stato sul Green Pass

On.le Roberto Ciavatta,

Segretario alla Sanità della Repubblica di San Marino

On.le Luca Beccari,

Segretario agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino

On.le Andrea Belluzzi,

Segretario all’Istruzione della Repubblica di San Marino



On.le Segretario di Stato,

siamo il gruppo Pensiero Giovane, composto da ragazze e ragazzi della Repubblica di San Marino con un forte interesse verso l’attualità e la politica del nostro Paese. Le scriviamo questa lettera in merito alla preoccupante situazione in cui noi studenti universitari ci siamo ritrovati e con noi numerosi cittadini e lavoratori che quotidianamente hanno la necessità di un Green Pass valido per studiare e lavorare in territorio italiano.

Condividiamo pienamente i contenuti della petizione online lanciata da un gruppo di studenti residenti a San Marino, che ovviamente abbiamo firmato e che sosteniamo con forza, nonché la proposta d’Istanza d’Arengo sul rimborso tamponi pubblicata sui giornali e che in questo momento ha già centinaia di firme. Con questa lettera desideriamo capire che cosa intende fare l’Esecutivo al momento: qualora si riuscisse ad estendere la deroga italiana ai vaccinati Sputnik sammarinesi, vorremmo proporre una richiesta che l’Esecutivo sammarinese potrebbe fare al Governo italiano, che dettaglieremo nel seguito di questa lettera.

Attualmente, siamo fortemente preoccupati sul futuro che ci attende: una terza dose di un vaccino Ema da fare entro il 15 ottobre? O subito dopo? Una nuova deroga per i vaccinati Sputnik? Crediamo che le istituzioni debbano essere assolutamente chiare su questo. Molti ragazzi e ragazze non sono riuscite ad accedere a sedi universitarie, sale studio, collegi, ma anche concerti, musei e eventi legati alla cultura, discriminati proprio a causa della loro fiducia nelle istituzioni sammarinesi e nel piano di vaccinazione fortemente sostenuto dalla Segreteria alla Sanità. Sullo stesso vaccino Sputnik, al quale la cittadinanza ha dato totale fiducia, non esistono tuttora conferme ufficiali di sicurezza da parte di organismi europei e ci pare non ve ne saranno in tempi brevi.

Auspichiamo una proroga dell’esenzione dalla vaccinazione tramite vaccino approvato da EMA, ma chiediamo un passo importante all’esecutivo sammarinese, che darà prova della sua credibilità: la nostra richiesta è che, qualora la deroga venga approvata dal Governo italiano, si pongano in essere i necessari adeguamenti tecnici affinché i codici QR del Green Pass sammarinese vengano riconosciuti anche dall’app di controllo italiana VerificaC19.

Non è infatti possibile continuare a girare con in mano un testo di legge italiano e dovere spiegare ogni volta, ai diversi interlocutori, la peculiare situazione sammarinese, con esiti spesso non soddisfacenti.

Questa richiesta deve essere fatta per tempo e con l’autorevolezza di uno Stato Indipendente alla Repubblica Italiana: perché noi siamo stanchi di essere discriminati.

Attendiamo risposta,

le ragazze e i ragazzi del gruppo Pensiero Giovane