Pensionati CDLS in festa al Kursaal

Scambio di auguri natalizi al tradizionale “Veglione delle Famiglie” organizzato dalla Federazione Pensionati della Confederazione Democratica. L’appuntamento è in calendario per venerdì 6 dicembre presso il Centro Congressi Kursaal. La serata è anche l’occasione per rinnovare la tessera della Federazione Nazionale Pensionati della CDLS. “La tessera – spiega il segretario FNPS Armando Stacchini – offre agli oltre 3.800 iscritti una serie di sconti grazie alle convenzioni salva spesa. Si tratta di 79 convenzioni che assicurano sconti tra il 10 e il 20% in diverse tipologie commerciali sammarinesi: supermercati, sanitarie,ottici, negozi di abbigliamento, carrozzerie, concessionarie auto, assicurazioni e banche”. Stacchini ricorda anche che gli iscritti possono accedere a una gamma di servizi promossi dalla Federazione, come il servizio buste-paga badanti, e partecipare a condizioni agevolate alle numerose attività sociali, culturali e ricreative organizzate tutto l’anno: “Iscriversi è indispensabile per darci forza nel difendere i diritti della popolazione anziana, soprattutto in questo momento di grave difficoltà economica che sta attraversando la nostra Repubblica”. La FNPS-CDLS, conclude il segretario, è da sempre impegnata a consolidare i servizi diretti alla terza età, in modo particolare quelli socio-sanitari, pensionistici ed economici”. Il programma del “Veglione della Famiglie” prevede l’apertura alle 18.30. La cena conviviale terminerà con il brindisi augurale, quindi il via alle danze fino a tarda sera con l’orchestra La Nuova Romagna Folk.



