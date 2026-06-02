Pensionati residenti all’estero: entro il 10 giugno la presentazione dei certificati di esistenza in vita

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino informa i cittadini titolari di pensione erogata dall’ISS, residenti fuori territorio, che entro il 10 giugno 2026 scade il termine per la presentazione dei certificati di esistenza in vita. Tale adempimento, richiesto ordinariamente due volte l’anno (giugno e dicembre), resta obbligatorio per tutti i pensionati ISS residenti in Italia o all’estero, fatta eccezione per coloro che risiedono nelle località che hanno sottoscritto lo scambio automatizzato dei dati con l’Istituto. In ragione degli accordi finora sottoscritti, i residenti nei seguenti 17 comuni non sono più tenuti a produrre alcuna documentazione cartacea: Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Verucchio, Coriano, Novafeltria, Sassofeltrio, Pennabilli, Montegrimano Terme, Santarcangelo di Romagna, Mercatino Conca, Montescudo - Monte Colombo, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Monte Cerignone e Poggio Torriana. In queste località, la verifica avviene d’ufficio tramite una procedura informatica diretta tra le amministrazioni comunali e l’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS, eliminando l’onere per l’utente di recarsi agli sportelli e fornire il certificato. Grazie a tali protocolli d'intesa, l'automatizzazione riguarda attualmente 2.278 pensionati, pari al 62% del totale degli aventi diritto residenti al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino. Per i pensionati residenti invece nei comuni non ancora oggetto di intese, resta confermata la procedura tradizionale: il certificato di esistenza in vita dovrà essere inviato o consegnato all'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'ISS entro la fine del mese di giugno. Si coglie l’occasione anche per comunicare che è stato ripristinato il consueto orario di apertura al pubblico e gli sportelli sono pertanto aperti il lunedì e il giovedì dalle 08:00 alle 17:30 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00. Per agevolare l’accesso, si raccomanda di prenotare preventivamente l’appuntamento tramite la piattaforma BOOK PA della Pubblica Amministrazione, disponibile sul sito www.gov.sm. In alternativa, è possibile contattare l’Ufficio Pensioni al numero 0549 994427 oppure inviare una email all'indirizzo infopensioni@iss.sm.



c.s. Istituto Sicurezza Sociale













