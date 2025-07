Pensioni e denatalità: giovedì 10 luglio giornata di approfondimento CSdL aperta al pubblico

Pensioni e denatalità: giovedì 10 luglio giornata di approfondimento CSdL aperta al pubblico.

La giornata di formazione, approfondimento e dibattito su pensioni e denatalità con i Delegati e Rappresentanti Sindacali CSdL, in programma giovedì 10 luglio presso la sala Montelupo di Domagnano, è aperta anche alla partecipazione della cittadinanza. In questa giornata sulle due tematiche verranno presentate e illustrate analisi ricche di dati, realizzate dalla CSdL; quali relatori sono stati invitati anche esponenti del Governo, delle forze politiche e delle associazioni di categoria. Il tema delle pensioni sarà trattato nella mattinata , a partire dalle ore 8.30 , con i seguenti relatori: Stefano Canti , Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia ; Marina Urbinati , Presidente USC ; Gian Luigi Macina , del Direttivo di RETE ; Enzo Merlini , Segretario Generale CSdL. Il secondo argomento, la denatalità , sarà affrontato nel pomeriggio, con inizio alle ore 14.30 . Intervengono, oltre allo stesso Segretario di Stato Stefano Canti e al Segretario CSdL Enzo Merlini , anche Katia Savoretti , Vice Coordinatrice di Repubblica Futura, e Mario Liotta , Presidente di USOT. Coordina il dibattito dell'intera giornata Mauro Torresi , giornalista di San Marino RTV. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

C.s. CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: