Pensioni: “L’unico obiettivo è passare la nottata, prevale la logica del consenso politico al futuro dei giovani”

I nostri commissari Ciacci, Zanotti e Selva hanno discusso in questi giorni la riforma sulle pensioni. Un intervento miope, che compra del tempo a caro prezzo senza guardare con lungimiranza al futuro del nostro Paese. Si dimezza il fondo pensioni in 10 anni e quindi le speranze di chi arriva dopo di noi: si preleveranno 20 milioni, ogni anno fino al 2032. Si blocca, inoltre , fino a fine 2027 la rivalutazione delle pensioni, prevedendo un 2,2 % in sostituzione dell'inflazione rilevata annualmente, senza una politica dei salari generale adeguata.

- Libera ha chiesto con forza che la riforma venga accompagnata da quella dell’IGR con l’obiettivo di combattere l’elusione fiscale e ancor di più l’evasione.

- Libera ha insistito per l’avvio concreto dell’ICEE come strumento per raggiungere una maggiore equità degli interventi previsti dalla legge in particolar modo quelli di carattere assistenziale e sociale. La nuova fiammata del carovita, con i prezzi destinati a toccare quota 9%, insieme al galoppante caro-energia, richiedono equità negli interventi.

- Libera ha proposto più tutele per le donne con figli, in particolare per chi in gravidanza, incentivi per riscattare gli anni universitari improponibili ora, ha chiesto che venissero salvaguardati i giovani lavori autonomi rispetto agli aumenti previsti sui minimi contributivi.

- Libera ha guardato ai giovani, chiedendo che venissero coinvolti nella discussione, e a chiesto una riflessione sui lavori usuranti perché non tutte le professioni sono uguali.

- Libera ha proposto politiche di welfare per giovani e anziani con il Fondiss, grande assente di questo intervento. Vogliamo garantire a tutti un tenore di vita sufficiente nella vecchiaia, dove i bisogni si livellano e le differenze di produttività e professionalità anche.

Questa “riforma” non guarda al futuro, non inizia a cambiare il sistema previdenziale sammarinese e rischia di affossare il nostro Paese ulteriormente comprando tempo ad un prezzo elevatissimo senza un minimo di visione.

Cs - Libera