Peppa Pig e tutti i suoi amici in un fantastico live show 19 novembre alle 16.00 al Teatro Nuovo di Dogana

Dopo il grandissimo successo ottenuto in tutta Europa con migliaia di biglietti venduti, Peppa Pig, il personaggio di una delle serie TV per bambini più amate, arriva finalmente in a San Marino! Peppa Pig Live! La gita in spiaggia è un divertente family musical show, uno spettacolo tutto in italiano con storie e musiche create appositamente per il teatro, ricco di nuove canzoni e scenografie del tutto inedite che elettrizzeranno il pubblico presente! Un'esperienza dal vivo sorprendente, e tanto divertimento per tutta la famiglia! Peppa Pig Live! La gita in spiaggia porta il pubblico nel magico mondo di Peppa e dei suoi amici George, Pedro, Suzy, Papà Pig, Mamma Pig e Miss Rabbit. Racconta di una gita scolastica di Peppa Pig con l'intera classe, con gli zaini in spalla, il pranzo al sacco e Miss Rabbit al volante. Finalmente è arrivato il grande giorno! Sarà un viaggio indimenticabile per l’amabile e buffa Peppa e per le sue amiche. Con oltre 40 edizioni, 1000 licenziatari e 180 broadcaster in tutto il mondo, Peppa Pig è una brand prescolare globale ed evergreen, amato dal pubblico di tutte le età. Gli episodi sono andati in onda su Netflix, Nickelodeon (canale kids di Sky), Rai YoYo e sul canale satellitare Disney Junior. Peppa Pig deve il suo successo in TV alla sua semplicità e al suo umorismo. Protagonista della serie animata, l’adorabile maialina Peppa: simpatica, curiosa, molto chiacchierona e per niente timida, Peppa Pig adora giocare e divertirsi con i suoi amici. Insieme a mamma Pig, papà Pig e il fratellino George, riescono a trasmettere preziosi insegnamenti e valori, come l'amicizia, la gentilezza, la lealtà, il senso della famiglia. Peppa Pig Live! La gita in spiaggia vi aspetta per un pomeriggio di divertimento e allegria. I biglietti per Peppa Pig Live – La gita in spiaggia sono disponibili online su www.vivaticket.it e presso il Free Shop al Centro Commerciale Atlante. Speciali sconti e promozioni su acquisto pacchetti famiglia da 3 o 4 ticket e gruppi. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è organizzato da Great Emotions S.r.l. PEPPA PIG – Live! La Gita in spiaggia Dialoghi e canzoni in lingua italiana Dove: Teatro Nuovo di Dogana Durata: 60 minuti, senza intervallo Biglietti in vendita su www.vivaticket.it Prezzi: a partire da euro 18.00 Posti numerati Informazioni: www.greatemotions.com Prevendita biglietti: www.vivaticket.it Vendita biglietti: Free Shop presso il Centro Commerciale Atlante Info: 0549 905110 - info@greatemotions.com - www.greatemotions.com

