Per 6 studenti la possibilità di lavorare presso i musei e i monumenti sammarinesi Emesso un bando di selezione per incarichi della durata di 3 mesi

E’ stato emesso un bando di selezione per l’ammissione di almeno 6 studenti a prestazioni lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione della durata di 3 mesi, non prorogabili, da impiegare presso i Musei, Monumenti gestiti dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, ovvero presso le mostre organizzate dalla stessa Unità Organizzativa o in collaborazione con essa. Requisiti e termini per l’iscrizione al bando sono disponibili al seguente link: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Lavoro-Temporaneo- Studenti.html

c.s. Segreteria di Stato Cultura

