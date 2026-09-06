Per Apas due compleanni e una storia lunga un secolo

In poco più di un mese si sono celebrati due compleanni legati da una storia speciale: il 30 Luglio Elena Malagola Cappi, primo Presidente dell’APAS, oggi Presidente onorario, ha compiuto 100 anni; il 4 Settembre l’Associazione Sammarinese Protezione Animali, ne ha festeggiati 40. Tutto ebbe inizio nella primavera del 1986, a Montecchio. Tre donne, che ancora non si conoscevano, frequentavano il piazzale davanti a Casa Fabrica per prendersi cura di alcuni cani tenuti in condizioni precarie. Erano Elena Malagola Cappi, Nadia Busignani ed Emanuela Stolfi. L’amore per quegli animali le fece incontrare e, da quell’incontro, nacque un’idea destinata a lasciare un segno profondo nella storia sammarinese, creare un’associazione per la tutela di tutti gli animali. Il 4 Settembre 1986, nello studio dell’Avvocato Renzo Bonelli, un nutrito gruppo di persone diede ufficialmente vita all’APAS. Quarant’anni dopo, Elena, Emanuela e Nadia sono ancora insieme. La fotografia le ritrae nel giorno del compleanno di Elena, unite come allora, tre donne, un incontro e un’intuizione, da cui è nata una storia lunga quarant’anni, fatta di impegno, passione e amore per gli animali.

C.s. - Apas







