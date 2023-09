Per chi non ha ancora scelto dove iscriversi, l’Università di San Marino offre lezioni in Informatica, Analisi Matematica e non solo Giacomone: “In passato ragazzi indecisi si sono poi immatricolati nel nostro Ateneo e laureati con successo”

Per chi non ha ancora scelto dove iscriversi, l’Università di San Marino offre lezioni in Informatica, Analisi Matematica e non solo.

Ventisette ore di lezione, aperte a tutti, per approfondire insieme a quattro docenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino alcune delle materie centrali dei corsi di laurea triennali in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Questa l’iniziativa in calendario da lunedì 18 a venerdì 22 settembre nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana, con focus su Analisi Matematica, Informatica, Fisica e Geometria. Porte aperte tutte le mattine dalle ore 9:30 alle 12:30, il pomeriggio dalle 15 alle 18 (venerdì escluso). “Si tratta di un’opportunità rivolta soprattutto a chi si sta immatricolando ai nostri corsi, ma anche a chi ha ancora dei dubbi sul proprio percorso universitario e vuole ‘toccare con mano’ l’esperienza in aula e lo stile dei professori, oltre ad acquisire alcune basi utilissime nello studio”, spiega la docente Belen Giacomone, in cattedra nel corso di laurea in Ingegneria Civile. Spazio dunque a studenti già iscritti, semplici interessati e non solo: “In passato ci è capitato spesso di accogliere ragazzi ancora indecisi, che grazie a questa iniziativa hanno poi scelto il nostro Ateneo e si sono laureati con successo”. Attraverso esempi, esercizi e lezioni frontali, i partecipanti potranno prendere dimestichezza, fra le altre cose, con “gli indispensabili applicativi Microsoft Word ed Excel - spiega il docente Pietro Renzi dal corso di laurea in Ingegneria Gestionale - prendendo familiarità con i due software e capendone le funzionalità di base, per poi passare a operazioni più compresse, fino a sviluppare padronanza e autonomia”. Ulteriori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “eventi”, alla quale si accede dal menù in alto nella homepage.

