Per difendere gli animali, salvaguardare l’ambiente, proteggere i luoghi frequentati dai bambini, nasce il comitato A.N.I.M.A.

Ciò che è accaduto ed è continuato ad accadere fino alla vigilia della scorsa Pasqua qui a San Marino non dovrà succedere mai più.

Per questa ragione si è costituito il Comitato A.N.I.M.A. il cui obiettivo principe è quello di salvaguardare gli animali, che a ben vedere rappresentano l’anima del mondo. Il Comitato è animato dalla forza del desiderio di un cambiamento possibile. Un mondo nuovo dal volto veramente umano dove ciascuno si prenda cura della casa comune anziché avvelenarla. Un Paese non può rimanere ostaggio di crudeltà e ignoranza lasciando i suoi cittadini pietrificati dalla paura.

Non si tratta solo di proteggere gli amici a quattro zampe ma di ampliare il raggio, di riflettere realmente sull’ambiente che ci circonda e su quanto ci sta a cuore. In fondo tuot se tient. Il veleno che è stato copiosamente gettato nei luoghi frequentati dai cani e dove giocano i bambini, oltre a colpire a morte alcuni animali, è penetrato nella terra e l’ha contaminata, inutile poi domandarsi dove sono finiti gli insetti!

Il Comitato ha l’ambizione di risvegliare la coscienza delle persone affinché dopo l’indignazione ci sia anche qualcosa d’altro, azioni concrete a tutela dell’ambiente di cui tutti siamo responsabili. Il nostro mondo ha un bisogno enorme di prospettive di senso per cui vivere in armonia. Sarà nostra cura aggiornare la cittadinanza sulle iniziative che di volta in volta il Comitato metterà in campo. Per contattare il Comitato scrivere a animacomitato@gmail.com o telefonare al 3398536250.



Comunicato stampa

Comitato A.N.I.M.A.