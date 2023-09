Per fare un albero ci vuole un kit. O una pallina

Come ogni anno il Green Festival Montefeltro – San Marino celebra l’importanza del "patrimonio vegetale" con il suo oramai collaudato “Progetto Flora adotta un seme”. Un’iniziativa che consente al visitatore di prendersi cura di alcuni semi mettendoli a dimora all’interno della propria casa. “Prendersi cura di una creatura vegetale dai suoi primissimi sussulti, ha un enorme valore educativo, per i più piccoli ma anche per quegli adulti che ancora non conoscono quel meraviglioso mondo che è l’orticoltura e la floricoltura” dice Gabriele Geminiani, ideatore del festival. Ci saranno due diversi packaging per trasportare i semi: un gradevole kit in cartone riciclato o una piccola palla d’argilla dei nostri fiumi, un packaging davvero originale fornito dall’Associazione Terra del Ventena. Oltre alla distribuzione di semi, il progetto prevede ogni anno la realizzazione di una etichetta ad opera di artisti dagli stili proteiformi. Per l’edizione 2023 le etichette saranno due e sono state estrapolate da una fanzine dal titolo FLUVIALE che il collettivo di artisti riminesi Basito, ha voluto dedicare al Green Festival. Il vino invece sarà quello di “una piccola produzione solitaria di vini artigianali” come ama definirla la titolare, Ilaria Addis. Tutto questo e altro ancora capiterà al Green Festival Montefeltro, a San Vito di Rimini il 23 e 24 settembre. Maggiori informazioni sulla pagina FB greenfestivalmontefeltro.

cs Green Festival